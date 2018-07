Cumplió 118 años y se convirtió en una de las personas más longevas del mundo

. Su acta de nacimiento nunca fue encontrada por el Registro Civil, porque estuvo indocumentada durante años, pero tras el testimonio de testigos y familiares cercanos luego se le realizó una corrección a su DNI. Ahora,. Es la historia viviente del siglo XX y vive en Gualeguaychú desde los 110 años.Aunque ya casi no habla y está ciega, su nieta de 56 años, María Mirta Morales, asegura que. "Come de todo, pero lo que más le gusta es la carne vacuna, todos los días toca el plato con la mano para ver si le pusimos algún bife", dijo María aSi bien el cumpleaños fue ayer, la familia le festejará los 118 años este sábado en su humilde casa del barrio Hipódromo Oeste., hoy departamento Islas, pero cuando el siglo XX asomaba, esas extensas llanuras eran parte del departamento Gualeguaychú.Durante su vida activa en el campo se desempeñó como domadora de caballos y trabajó como puestera en la Estancia Nueva de 38 mil hectáreas de la empresa Garovaglio & Zorraquin SA, campos que hoy están sobre la RN 12.Fue madre de nueve hijos y quedó viuda a los 36 años cuando su marido -también domador- murió tras caerse de un caballo.A lo largo de su vida le tocó la triste labor de enterrar a ocho de sus nueve hijos. Hoy vive con Cristian Morales, su hijo más chico de 82 años.Por su increíble longevidad, fue noticia en todo el país, pero como Natalia, siempre vivió dentro de la Estancia,. En base a testimonios y testigos, finalmente hace unos años atrás, el entonces jefe central de Identificaciones Dario Mariano Bustamante, le realizó las correcciones de la fecha de nacimiento al DNI.En 1900, el presidente de la Nación era Julio Argentino Roca, el gobernador de la provincia era, Leonidas Echagüe y en Gualeguaychú su intendente era Emilio Marchini.. Natalia, según recordó su hijo, "una vez mamá me dijo quePaula Gutiérrez que falleció a los 120 años y su padre Pedro Reynoso murió a los 112 años", dijo.Su madre era una española procedente de la Isla Canarias y fue parte de la corriente migratoria del siglo XIX que llegó a la Argentina. En nuestro país conoció a Pedro Reynoso quienes junto a Paula tuvieron seis hijos y Natalia era la menor.