El río Paraná sigue bajando en Rosario y afirman que "es extraordinaria"

El jefe de la delegación local de Prefectura Naval, Fernando Santucci, reveló esta mañana que el nivel del río Paraná volvió a experimentar una baja con relación ayer. De los 2,07 metros que exhibía el hidrómetro del organismo hasta, hoy la marca cayó a 1,92 metros."La situación es bastante compleja. Esta es una bajante extraordinaria. Si bien éstos no son los registros más extremos, pero desde luego no es habitual esta altura del agua en esta zona", expresó la máxima autoridad de Prefectura en la región.Santucci alertó sobre los peligros que conlleva esta bajante del río para embarcaciones deportivas. "El problema principal es que aparecen unos bancos de arena que no se alcanzan a detectar a simple viste. Si se navega con una lancha o barco pequeño cerca de la costa, o en el algún lugar donde se desconozca la profundidad, pueden aflorar estos bancos y pueden ocasionar un serio accidente"."Lo primero que debe hacer el navegante deportivo, sino conoce bien la zona, es desplazarse a muy baja velocidad. Un accidente no sólo puede causar daños en la embarcación sino también lesiones a las personas", expresó Santucci.El titular de Prefectura Rosario también mencionó la posibilidad de que ramas, raíces de árboles, hierros u otros elementos queden a escasa profundidad muy cerca de la ribera como producto de la bajante. "Esto también pueden causar un serio accidente náutico", agregó.Santucci dijo que la última bajante del río tan pronunciada fue en 2009 cuando el hidrómetro marcó un metro 9 centímetros a la altura de Rosario.Al retirarse las aguas, quedó expuesta una playa extensa y cargada de residuos. Consultado al respecto, Raúl Rainone, director de Defensa Civil municipal, confirmó que este lunes el nivel del río era de 1,92 metros, de acuerdo a lo medido por el Instituto del Agua. Sobre la presencia de basura, señaló: "Puede ser producto del dragado que hacen las mismas guarderías para habilitar las vías de navegación que es arrojado nuevamente al río. Es un movimiento de fondo que hace que se desplace la basura", consideró.Rainone vinculó la bajante a "cuestiones climáticas" que tienen que ver con la falta de lluvias en las cuencas altas. Esta situación, de mantenerse, implicará que el nivel del Paraná en Rosario se estanque o bien, descienda aún más. "La influencia de las lluvias arriba es fundamental en el comportamiento del río", observó.El funcionario, en tanto, habló de "inconvenientes serios" en la navegabilidad y llamó a tener sumo cuidado a la hora de salir con embarcaciones. Hay zonas que quedaron muy playas y pueden generar impactos de parte de las lanchas con la consiguiente expulsión y caída al agua de los pasajeros.Finalmente, aclaró que por el momento esta bajante no genera problemas en la toma de agua del río para la potabilización y la distribución a los usuarios. (La Capital / Rosario 3)