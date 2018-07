Salud sexual y reproductiva: Recomendaciones para los cuidados en adolescentes

La tocoginecóloga Virginia Ieder advirtió anteque "falta educación desde los niveles básicos de la escuela, no solo sobre los distintos métodos anticonceptivos para apuntar a los mayores grupos de riesgo de embarazo, como lo son las adolescentes, sino también, para informar sobre lo que son las enfermedades de transmisión sexual".En el programa, la especialista explicó los diferentes métodos anticonceptivos disponibles, los pro y los contra de cada uno de estos. También respondió consultas de los televidentes.De acuerdo a lo reveló, "la pastilla anticonceptiva, es el método anticonceptivo más utilizado", pero también hizo referencia a los mitos que existen en torno a la aplicación del DIU."El preservativo también es muy utilizado durante las relaciones entre adolescentes", indicó."La adolescencia es el primer grupo de riesgo. En 2016, en Entre Ríos, estadísticamente, hubo 25% de menores de 20 años y de ese porcentaje, el 23% ya tenía una gesta previa", remarcó la tocoginecóloga.Asimismo, alertó que "la paciente adolescente, en muy pocas ocasiones, asiste al consultorio junto a su pareja"."Se entiende que la responsabilidad sea únicamente de la mujer, y se olvidan que se trata de una práctica de los dos, de cuidarse mutuamente", expuso la especialista. Fue por eso que recomendó "un doble método anticonceptivo, para prevenir, no solo embarazo, sino también, enfermedades de transmisión sexual".Ieder, quien atiende en el Centro Medico Ginecológico y de Fertilidad, ubicado sobre calle Cervantes 483 en Paraná, recomendó a los padres de adolescentes que, "una vez que tienen la primera menstruación deben empezar a hablar lo que significa la ovulación, un embarazo y las relaciones sexuales"."Una práctica sexual es totalmente natural y mientras más información se tenga, más seguro se la realizará, y sin tanto tabú social", remarcó la especialista, quien instó a charlar "desde el núcleo familiar y de manera fluida" sobre salud sexual y reproductiva.Advirtió a los adolescentes, que "no acudan a internet, sino, a sus padres, y junto a ellos, al profesional para contar con conocimiento avalado".