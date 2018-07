Preocupan los aumentos de accidentes de moto y la falta de uso de casco

Foto 1/2 Foto 2/2

El doctor Guillermo Grieve, titular del área de Terapia Intensiva del hospital San Martín realizó un nuevo balance sobre los accidentes que tienen como protagonistas a los motociclistas y expresó su preocupación por un aumento de los casos, en su mayoría agravado por la falta o el mal uso del casco.



"Estamos preocupados, porque el año pasado habíamos tenido un logro ya que habíamos bajado la accidentología, pero la tendencia va en aumento. Habíamos partido de un promedio de 12 accidentes por semana, llegamos a 4 y ahora estamos en 6", indicó el profesional en diálogo con Elonce TV.



Según entiende, esta tendencia se da por dos razones: el no uso del casco y la falta de controles.



Sobre el primer punto, afirmó que "habíamos llegado al 85 por ciento del uso del casco y en este momento estamos en el 60%. El 90 por ciento es lo ideal, por encima del 70% es el número mágico por el cual bajan inmediatamente las muertes y accidentes". Y en segundo lugar hizo hincapié en la importancia de "incentivar los controles con una estrategia adecuada. El 60% de los hechos se registra el viernes por la noche y el domingo a la mañana, y el 40% son en horas pico de trabajo, desde de las 5 de la mañana y las 20".



La edad media de los casos fatales es 24 años; ya que se parte de una base de 16 años hasta los 32.



Si bien parece reiterativo, Grieve recordó: "Hay que tener en cuenta y respetar la velocidad; que no circulen más de dos personas por moto; que no se puede tomar alcohol; que hay que respetar los semáforos y el uso de casco completo, no pueden ir chicos, ni embarazadas".



Grieve además hizo referencia al costo que tiene la atención de estos casos para la salud público, "es elevadísimo y todo es evitable con educación y control. Esto está estudiado en el mundo, debemos incentivar los controles porque eso salva vidas".



El aumento de muertes por el mal uso del casco es la tendencia más "alarmante". Según explicó el profesional, "el año pasado a esta altura del año sólo habíamos tenido 4 muertes y hoy estamos en 10 muertes en el primer semestre. Si esta tendencia continúa, vamos a llegar a 20, lo cual implica un 25% más que el año 2016 y 2017 donde tuvimos solamente 15 muertes". Y en tal sentido dio cuenta que las vidas que no se pudieron salvar "fueron por lesiones cerebrales, las cuales se evitan, en el 90%, con el uso del casco".



Finalmente, recordó que los cascos tienen que ser de buena calidad y estar homologados. "Tienen que tener de 3 a 7 capas, los que tienen dos capas no producen la dispersión de la fuerza, por lo tanto hay cascos que no se deben usar. Tiene que cubrir toda la cabeza, la parte posterior alta de columna cervical y el cabestrillo debe estar perfectamente colocado". Elonce.com