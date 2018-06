Video: El reto de una nena a su papá por insultar al arquero de la Selección

Las selecciones de fútbol siempre levantan pasiones, y más tratándose de un Mundial y de la de Argentina, país que siempre vivió este deporte al límite, en ocasiones faltando al respeto a los jugadores o al árbitro.

Sin embargo, no a todos les parece bien. Esta niña se hizo viral en las redes sociales tras retar a su padre por insultar al arquero de la selección, Willy Caballero.

Su video se convirtió en viral por la ternura que genera verla preocupada por las formas de expresarse de su padre.



En este vídeo, la pequeña le dice a su padre "vos no tenías que gritar al arquero de Argentina. Argentina es vuestro país y eso significa que es algo muy importante", dice esta niña a su padre, visiblemente indignada. "Luchó por vuestra bandera", le recuerda.

Se trata de una conversación registrada luego del partido en el que Argentina perdió 3 a 0 ante Croacia. No hay información sobre cómo se llaman o de dónde son, pero el video ya circula en las redes. Además de cuestionar los dichos de su padre sobre el desempeño del arquero, también remarcó la importancia del amor hacia la bandera.



"Dijiste malas palabras", le señala la niña a su padre, sin querer repetir cuales habían sido los insultos del adulto, quien finalmente termina por pedirle perdón a la menor y darle la razón.

"El martes más unidos que nunca, '¡vamos Argentina!", le dice su padre tras ser perdonado por la niña, quien le da la razón con un "¡claro!".

El vídeo de la niña, un increíble ejemplo de madurez, deportividad y unidad, ha sido compartido miles de veces en las redes sociales y ha recibido cientos de respuestas alabando su actitud.