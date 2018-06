El fuerte descargo de la hermana de Caballero: "Sos mi gran orgullo"

. No saben lo lindo que se siente que pueda vestir estos colores, ni lo lindo que es vivirlo como familiar, es tanto el orgullo que las malas siempre fueron superadas con buenas", expresó Gabriela, la hermana del arquero Wilfredo Caballero quien en la víspera cometió un grosero error que significó el inicio de la goleada de Croacia sobre el Seleccionao de nuestro país.Y continuó: ". Cuantos de afuera morirían por estar dentro, pero no pudieron o la vida los llevó por otro camino"."Yo", enfatizó.Sobre los comentarios negativos sostuvo: "¿De verdad piensan que en algo me puede afectar? Para mi son nadie, yo me quedo con la gente con buena cabeza, esa que no necesita insultar para vivir el fútbol y dar su punto de vista., por eso son pocos los que pueden.", completó.