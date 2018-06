Buscarán con un vehículo submarino rastros del pesquero perdido en Chubut

Un eco captado "a 90 metros de profundidad" será analizado a partir de mañana con un vehículo submarino para verificar si corresponde al casco del pesquero Rigel, desaparecido el viernes frente a las costas de Rawson, informaron hoy en Mar del Plata fuentes de Prefectura y del ministerio de Seguridad.



"Por el momento se trata de un eco detectado a unos 90 metros de profundidad, que tiene que ser analizado para ver si corresponde a un buque y si ese buque es efectivamente el Rigel", dijo el prefecto mayor Gabriel Cartagénova.



El secretario de Protección Civil de la cartera de Seguridad, Emilio Renda, quien integra el Comité de seguimiento, afirmó que "se dan todos los indicios para considerar que puede llegar a ser, pero no podemos afirmarlo por una cuestión de responsabilidad, hasta que no se lo vea a través de los medios técnicos, baje una cámara y se lo pueda identificar".









El indicio fue detectado a través de una sonda por el pesquero Don Miguel, una de la treintena de embarcaciones privadas que se sumaron al operativo desplegado por Prefectura y la Armada tras la desaparición del Rigel, a 220 kilómetros al sudeste de la ciudad chubutense de Rawson.



El punto detectado será verificado mañana, a partir del arribo del guardacostas de salvamento SB-15 Tango al área, explicaron las fuentes consultadas.



Renda aseguró que el Tango, que llegaría al lugar cerca de las 5 del miércoles, dispone de un vehículo con cámara que filmará el punto detectado.



A partir de esa inspección, señaló, se puede desplegar una campana con tres buzos para alcanzar la profundidad estimada en 90 metros e incluso explorar eventualmente el interior del buque para saber si hay restos de los marinos.



El despliegue de este guardacostas dependerá de todos modos de las condiciones climáticas. "Afortunadamente, se esperan buenas condiciones para el miércoles y sobre todo para el jueves", concluyó Renda. Barcos de 70 años El capitán de barco Rodolfo Muñoz, quien rescató del mar el cadáver de su colega Salvador Taliercio tras la desaparición del pesquero, advirtió hoy que "es una locura" que puedan salir al mar "barcos de 70 años" para enfrentar situaciones como la del viernes cuando "el temporal fue terrible".



En ese marco, reclamó que la flota argentina de barcos pesqueros sea renovada de manera "urgente". Muñoz, capitán del barco José Américo, quien conocía a Taliercio desde niño relató su estupor porque fue el encargado de reconocer su cuerpo cuando fue recuperado del mar el último sábado, a unos 200 kilómetros al sudeste de la localidad chubutense de Rawson.



"A mí, directamente me destruyó encontrarlo. Me mató verlo y reconocerlo, me puso muy mal. Pero yo tenía que buscarlo. Lo reconocí inmediatamente, cuando lo estaban subiendo con la grúa", señaló Muñoz en el marco cuarto día del operativo de búsqueda del buque siniestrado y ocho tripulantes.



El José Américo, un buque congelador de 47 metros de largo, navegaba a unos 130 kilómetros al sur de la última posición del Rigel cuando se reportó la emergencia en medio de un mar embravecido.





"Estaba muy feo. Me quedé capeando el temporal y después arranqué para Mar del Plata. Y cuando pasó esto, nos sumamos a la búsqueda. Pudimos llegar a eso de las 10 de la mañana del sábado a la zona", explicó.



Relató además que cerca de las 13.45 de ese día, otro pesquero en el área de búsqueda comunicó el hallazgo del cuerpo flotando entre canastos, cajones, frutas y maderas, pero ante la imposibilidad de rescatarlo avisó al José Américo, que navegaba a unos 300 metros.



"Como yo tengo más capacidad de maniobra, le digo `bueno, dejame a mí`. Tiraron un salvavidas circular, paré, esperé que el viento me arrimara al cuerpo y lo enganchamos", detalló.



"Cuando lo terminé de levantar eran las 14. Estaba en remera y sin pantalones, seguramente porque se salen en el agua por el peso. Lo mismo me acuerdo que pasó con los muchachos del Repunte", recordó Muñoz.