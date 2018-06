Fotos: Testimonios del desbarrancamiento que destruyó varias viviendas en Alvear

Un desbarrancamiento en la costa del río Paraná se registró en la madrugada del domingo 3 de junio. El suceso se dio por causas naturales, y provocó importantes daños en viviendas en Puerto Alvear (Departamento Diamante), algunas de las cuales quedaron seriamente afectadas.Carlos Marín, vecino del lugar, explicó que "", afirmó.Al amanecer, "pude apreciar cómo se había caído la barranca y me encontré con que la casa de un vecino y otras, estaban totalmente deterioradas. Según lo que nos han informado, esto se dio primero por la gran sequía, que hizo que se 'abriera' la tierra y posteriormente las intensas lluvias, provocó que ingresara agua dentro de las aberturas, que generó estos movimientos.".Uno de los damnificados, Carlos Vigezzi, contó a Canal 6 ERTV que no estaba en el momento que sucedió el fenómeno, pero cuando llegó, el domingo por la mañana, "", dijo.Acotó que "en los días siguientes se han escuchado ruidos, posiblemente de más movimientos, incluso se ha aumentado el espesor de las grietas que se generaron en el terreno. Momentáneamente, no podemos hacer nada y está el riesgo que las casas o lo que queda de ellas, se caigan hacia el río, como pasó con los árboles que tenía al lado de la vivienda.", expresó en diálogo con Canal 6 ERTV.