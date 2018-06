Internos heridos en Victoria están muy graves: "Hay poco para hacer", afirman

Policiales Cómo se originó el incendio en la cárcel de Victoria que dejó tres muertos

Policiales Revelaron las identidades de los fallecidos y heridos en el penal de Victoria

En las primeras horas de este jueves se produjo un incendio en uno de los pabellones que se encuentra cercano al lavadero de autos, en la Unidad Penal N° 5 de la ciudad de Victoria. Todo empezó a raíz de una gresca entre los internos, uno de los cuales habría utilizado una botella de alcohol para iniciar las llamas.Los pacientes Alarcón y Casco, "tienen el 90 por ciento del cuerpo quemado y pocas posibilidades de sobrevivir los internos heridos" en el Penal de Victoria y que fueron hospitalizados en Paraná. Así lo reveló el doctor Carlos Bantar, director del Hospital San Martín de la capital entrerriana en declaraciones radiales.Asimismo, el médico sostuvo que "tenemos una capacidad limitada porque no somos especialistas en pacientes quemados", sostuvo Bantar y agregó aque "en la situación en la que están se hace una atención básica"."Al ser convictos, no pueden ser trasladados fuera de la provincia. Pero de todas maneras, en la situación en la que están, no hay ningún centro en el mundo que le se pueda brindar una atención mayor. Hay poco para hacer, aún en el mejor centro especializado del mundo", afirmó Bantar y resaltó que "en las próximas horas habrá novedades", anticipó.