ARA San Juan: El dueño de la firma que buscará al submarino es argentino

Desde el viernes pasado, en el que se anunció desde el Ministerio de Defensa que la empresa Igeotest Geociencias y Exploraciones S.L intentará encontrar la nave en poco más de 100 días, Marcelo Devincenzi se convirtió en la máxima esperanza de los familiares de los tripulantes del submarino.



Tras conocer que el ministerio se inclinó por los sistemas Vehículo Submarino Autónomo (UAV), a cambio de u$s 3.700.000 millones, los familiares de los 44 tripulantes expresaron su enojo asegurando que la firma no tenía experiencia en esta clase de búsqueda.



La empresa española, es la única que pasó el proceso de selección para llevar adelante la búsqueda del submarino ARA San Juan.



Según publicó TN, el hermano menor de un submarinista le envió un e-mail a Devincenzi planteando sus dudas. El empresario le respondió: "Personalmente la pérdida del submarino me afectó mucho y entiendo y comparto vuestro sufrimiento. También soy marino y en el momento del accidente estaba en alta mar. Te ruego que transmitas tranquilidad a todos, no es cierto lo que se está diciendo sobre que los equipos no están disponibles ni que no tengamos experiencia".



"Soy Marcelo Devincenzi, fundador y director de Igeotes. Fue un gusto hablar ayer contigo. Como has visto, soy argentino, como tú y todos los afectados por este tema tan triste y que tanto dolor ha causado y causa aún", comienza su mail de respuesta a uno de los familiares de los tripulantes que vive en España y al que accedió La Nación.



Sin embargo, la misma empresa había declarado en el pliego de licitaciones que no tendrían disponibles los UAV hasta noviembre. Es por esto que algunos de los familiares se inclinan aun por las ofertas de SEA u Ocean Infinity.



"Tenemos los medios y la capacidad técnica para hacer la búsqueda en tiempo y forma" fue una de las frases que dejaron trascender desde la firma. Además, según informó La Nación, la empresa prefiere no hablar en público hasta que no termine el proceso de contratación. Sobre la empresa En la página web de la empresa española se expone que la firma se especializa en investigaciones geofísicas que se aplican en la industria petrolera, cables marinos, puertos y energía eólica offshore.



Según publicó TN, la firma habría presentado además un magnetómetro, un detector de metales que ninguna de las otras firmas ofreció. Para que la contratación de la empresa quede firme debe vencer el plazo de las impugnaciones.