Se recupera niño entrerriano diagnosticado con linfoma de Hodgkin

En enero pasado el niño Francisco Epis Cáceres de Hasenkamp, comenzó con un tratamiento médico en el Hospital "San Roque" de la capital entrerriana y a fines del mismo mes fue derivado al Hospital "Prof. Dr. Juan Pedro Garrahan" de Buenos Aires.



El pequeño en su momento fue diagnosticado con el Linfoma de Hodgkin y es por ello que para que la enfermedad no avanzara comenzó un proceso oncológico con especialistas en dicho nosocomio y sus padres Bibiana María José Cáceres y Yari Epis, estuvieron en todo momento acompañándolo y se radicaron en la provincia bonaerense.



Durante estos meses, la familia tuvo la ayuda de diferentes personas, entidades y grupos solidarios, que a través de distintos eventos recaudaron fondos para cubrir los costos de la estadía, lo que permitió que "Francis", hoy con 9 años, pudiera realizar el tratamiento con las sesiones de quimioterapia.



Grata fue la noticia que ambos progenitores comenzaron a difundir días atrás, sobre el estado de salud de su hijo y las mejoras que fue presentando y en este sentido su mamá dialogó el pasado jueves 24 de mayo con El Observador. "Francis terminó el tratamiento oncológico, que era de 4 a 6 meses y en 4 fue suficiente y ahora deberá hacerse los controles respectivos una vez por mes, que incluye hemogramas y tomografías. A su vez, deberá seguir con la parte neurológica, ya que dicho linfoma le produjo la enfermedad que se la conoce como Síndrome Paraneoplásico, que le hizo daño en el cerebelo (ataxia cerebelosa que dio origen a un tumor) y le dejó secuelas. Con la quimioterapia se fue recuperando, pero necesitará una rehabilitación y la medicación respectiva, que se determinarán luego que se realicen los estudios pertinentes. Hay 3 casos en el mundo con esta patología y el de Francisco es el primero en Argentina, por eso decidimos que el tratamiento lo seguiremos haciendo en el Garrahan". ? ¿Cómo fue el proceso hasta saber que el tratamiento dio resultados positivos? ? El Dr. Cristian Sánchez Larrosa, es el médico que lo atendió últimamente porque la doctora Alfaro que comenzó con el tratamiento estaba de licencia. Los diferentes análisis de sangre le fueron dando bien y el test PET/CT (Tomografía por emisión de positrones integrada con tomografía helicoidal multicorte con contraste oral), resultó favorable, lo que determinó la finalización de las quimioterapias y del proceso oncológico. El lunes (21/5) nos llegaron los estudios y tuvimos que viajar el martes hasta el hospital por el informe que vimos con el Dr. Sánchez Larrosa, donde nos dijo de las buenas noticias, mientras que el jueves vimos las imágenes que demostraron que todo estaba perfecto. Francisco en primera instancia sabía que era una enfermedad que debía ser tratada y ahora ya sabe que tenía un tumor cancerígeno. ? ¿Cuál es la situación actual tanto en lo económico como de estadía? ? Estamos alojados en San Justo (ciudad cabecera del partido de La Matanza, en la provincia de Buenos Aires) y hoy (24/5) hace 4 meses que salimos de casa, donde volví solamente a buscar ropa y unos días en Semana Santa para visitar al resto de la familia. Un ex camionero conocido de mi marido (también camionero), le ofreció un lugar para que vivamos mientras nuestro hijo se hacía el tratamiento. Es un quincho que está muy bien acondicionado y con las medidas adecuadas para que Francis esté cómodo. Estamos a 30 km. del Garrahan y todas las semanas viajábamos, por lo que estamos subsistiendo económicamente con las ayudas que vamos recibiendo, entre ellas, de los eventos que organiza un grupo de camioneros y de otras personas que se fueron solidarizando. Una vez que tengamos los resultados de los próximos estudios, deberemos viajar periódicamente para seguir con los controles y el tratamiento neurológico, pero ya estaremos en casa. Tengo otra hija de 17 años que quedó al cuidado de su abuela durante estos meses y ahora podremos reencontrarnos toda la familia. ? ¿Qué opina de la atención en el Hospital Garrahan? ? Es espectacular?por el Garrahan me saco el sombrero? La atención y la dedicación que brindan tanto los médicos como el personal hacia los niños, es excelente. Además, es muy valorable el apoyo que les dan a los padres, donde ellos sufren junto con nosotros y los chicos y también se ponen felices cuando hay buenas noticias. Por eso el agradecimiento a cada uno de ellos por lo que hicieron y hacen por nosotros y por "Francis", que se extiende también a los distintos camioneros que colaboraron, a los vecinos de mi pueblo, a la gente de Buenos Aires, porque no conocíamos a nadie y nos encontramos con muy buenas personas y que nos siguen acompañando en la recuperación de nuestro hijo.