Trabajadores del hospital Felipe Heras realizan retención de servicios

María Luisa Pereyra, referente de los trabajadores del Hospital Felipe Heras indicó que se encuentran en estado de asamblea desde el lunes 21 de mayo.



Al respecto, precisó que nucleados por ATE (Asociación Trabajadores del Estado) "estamos de retención de servicios por tres horas", uno de los motivos es "la problemática provincial de discutir nuestro salario". Aunque enumeró otras cuestiones de reclamo, como "la entrega del listado de los cinco mil cargos de empleados que iban a pasar a planta y en el único lugar que no se entregó fue acá en el Heras".



Pereyra subrayó que "así no se puede hacer control por parte de las autoridades gremiales y se está incumpliendo con los trabajadores y a la normativa provincial".



La referente sindical remarcó a Diario Río Uruguay, que "la medida es acatada por todos los trabajadores" y continuará este jueves con la retención de servicios.



Por otro lado, aclaró que "sólo funcionará la farmacia con guardias mínimas", ya que "los enfermeros se adhieren pero no acompañan".



Finalmente, también surgió una problemática con los trabajadores de seguridad, quienes "reclaman más garantías laborales", resaltó Pereyra.