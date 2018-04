Abusos a niños: "Los padres deben hablar con sus hijos para generar confianza"

La agrupación "Así Basta" que lucha contra los abusos a niños, asiste a Tribunales en el marco del juicio contra el sacerdote Justo Ilarraz. Norma Romero, una de las integrantes de la agrupación, señaló a Elonce TV que "es necesario acompañar a estas víctimas que en estos momentos están volviendo a ser niños".



Puso de relieve la importancia de respetar la imprescriptibilidad de estas causas, porque "cuando somos niños no sabemos lo que está pasando. Callamos por miedo, vergüenza o por no comprender lo que estamos atravesando".



"El abuso sexual infantil se produce en la familia o en allegados a la misma, que van creando un ambiente muy perverso, ya que se van acercando con amor para "conquistar" a los niños", expresó la mujer.



Además, hizo notar que "los chicos dan siempre señales, lo que pasa es que hace 10 años no nos dábamos cuenta. Desde entonces ha cambiado mucho y se ha tomado esto como política de Estado".



"Esto no es crear una paranoia. Esto no es un ataque contra la Iglesia, sino visibilizar los hechos, porque dentro de la institución hay hombres. Y hay perversos, como también existen en las escuelas, clubes y en todos lados", manifestó Romero, a la vez que enfatizó: "Hay que prestar atención y hablar con los niños, desde chiquitos. Para esto sería muy interesante la educación sexual integral en las escuelas. Eso ayudaría mucho. Los padres deben hablar con sus hijos, para generar confianza en ellos", aconsejó. Elonce.com