Realizaron pañuelazo para acompañar la apertura del debate por el aborto

Este martes comenzó el debate legislativo por la despenalización y legalización del aborto en la Cámara de Diputados de la Nación, en un plenario de comisiones que encabezó la comisión de Legislación General, y que incluye a las de Familia, Salud y Legislación Penal.En Paraná se realizó una intervención pública en la Plaza 1° de Mayo, con una radio abierta, en donde se brindó información del proyecto y se acompañó lo que está sucediendo en el Congreso de la Nación.La Campaña por el Derecho al Aborto legal, seguro y gratuito presentó el pasado 6 de marzo, por séptima vez, el proyecto de ley para la despenalización y legalización del aborto, que enmarca a la práctica en un tema de salud pública, justicia social y derechos humanos. La iniciativa plantea la responsabilidad de Estado a garantizar su gratuidad, acceso y que se realiza en marcos seguros, y se solicita que se saque del código penal.Carolina Comaleras y María Elena Ale, en diálogo conse refirieron a la temática:"El debate estaba postergado y desde 1920, no se llevaba adelante, estaba negado en el Parlamento de la democracia, pero hoy inicia su recorrido en el Congreso. Esperamos que diputados y diputadas estén a la altura de las circunstancias y no antepongan sus creencias personales, y entiendan que a este derecho nos lo deben a las mujeres y personas con capacidad de gestar, sino también a la sociedad en pleno", afirmó Ale.A su vez entendió que "la sociedad está acompañando esta iniciativa parlamentaria. La campaña ha presentado siete veces la propuesta y ha perdido dictamen porque no se ha tratado nunca. Estamos hartas de este Parlamento, de ver en estadísticas, mujeres muertas; de que no se nos dé la autonomía de definir sobre nuestras vidas y nuestros propios cuerpos"."Hay un amplio consenso social, es algo inédito en la historia de los derechos de las mujeres. Una gran mayoría de la comunidad apoya la despenalización y legalización del aborto", dijo.Por su parte, Comaleras, aseguró: "Desde la campaña promovemos el derecho a decidir de las mujeres, que somos seres autónomos, que podemos decidir lo que creemos importante para nuestra vida futura, y eso puede incluir la decisión de tener un hijo o no tenerlo".En el mismo sentido, indicó: "No estamos promoviendo el aborto, estamos defendiendo el derecho a decidir. Las mujeres, pese a las restricciones que ha habido en nuestro país, igual deciden interrumpir su embarazo. Lo que reclamamos es un acceso a un sistema de salud, que garantice que esa práctica (el aborto) sea segura, para no poner en riesgo la vida y la salud de la mujer".