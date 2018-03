Ginecólogo paranaense aseveró: "El aborto no hace feliz a nadie"

El probable tratamiento en el Congreso de una ley sobre la despenalización del aborto ha ganado la calle. Y es lógico, hay una puja entre los que privilegian los derechos de la mujer y los que bregan por los derechos de la vida que comienza.



Para el reconocido ginecólogo de Paraná, Jorge Cura, el debate "es necesario, útil, es muy bueno que se encare un problema importantísimo de salud pública", y bregó porque este tema "no sea tomado ni como partidario, ni como ideológico de ningún tipo, que no sea religioso ni filosófico: Debe ser tratado como un hecho real".



En el mismo sentido insistió, en diálogo con Elonce TV con que "no sean pasionales las discusiones, que pueda debatirse racionalmente, para buscar una solución".



El ginecólogo reconoció que las estadísticas hablan "de unos 500 mil abortos provocados por año, lo que trae consecuencias muy serias, para la mujer, por las lesiones espirituales que persisten durante toda la vida, y también para el bebé, porque hay vida desde la concepción".



A criterio del profesional, "la solución final debe ser la búsqueda de los caminos para evitar que haya abortos", a lo que acotó que no está a favor "ni de la penalización, ni la despenalización".



Cura fue contundente al afirmar que "el aborto no hace feliz a nadie: una mujer desesperada, en las circunstancias en que realice un aborto, sufrirá una desdicha por siempre".



El ginecólogo de Paraná entendió que se debe ir por "educación" , ya que "el problema de nuestros país, es la decadencia de los valores de la familia, de la pobreza que ha aumentado".



"Tenemos que sacar de la exclusión a mucha mujeres. El 50 % del os embarazos corresponden a niñas adolescentes de entre 14 y 19 años, que por lo general no tienen educación, están excluidas de la vida socioeconómica de nuestro país", aseveró Cura.



Aseguró que "la solución no será fácil, pero hay que buscarla, viendo la realidad, tanto de esos abortos que existen, como de la necesidad de cuidar la vida de la persona que se está formando" en el vientre materno. Elonce.com.