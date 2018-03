Los desafíos de producir: Cómo trabaja el Club de Emprendedores en Paraná

Club de Emprendedores, el primero creado en una universidad

Desde hace dos años, el consumo en la Argentina se redujo y esto se vio reflejado en el comportamiento de los consumidores, que actualmente son más racionales al momento de comprar.También influyó en las empresas:, según un informe del Ministerio de Producción de la Nación.No obstante, en los peores contextos han surgido más emprendimientos, ya que las restricciones aumentan la creatividad y la imaginación.. La mayoría son artesanales, turísticos o gastronómicos. No todos funcionan ni prosperan, porque la competencia es grande.En nuestra ciudad se creó el Club de Los Emprendedores y es el primero que existe dentro de una universidad. Se inauguró en diciembre de 2017 y se suma al de Basavilbaso y Gualeguaychú."El emprendedor nace por un hobby o también por la idea de hacer una tarea que ya conoce pero en la que ve un rédito económico.", explicaron desde la entidad aSilvina Ferreyra, por su parte, dijo que por el alto desempleo y por otros factores socio-económicos muchos empiezan por necesidad. "En general observamos que la gente sabe hacer pero después no sabe qué hacer.. No tienen en claro qué inscripción deben hacer, cómo pueden vender, la facturación, dónde ofrecer los productos", indicó.La institución cuenta con dos sectores: en la planta baja hay un laboratorio con computadoras que pueden ser utilizadas por los emprendedores cuando lo requieran. También consta de un aula donde se dictan las capacitaciones y una sala de reuniones que puede usarse para encuentros con empresas o inversores. Además, pueden hacer uso de dos impresoras 3D.. El objetivo es lograr un grupo que encuentre contención y ayuda para poder acudir a resolver los inconvenientes que tengan al momento de querer formar su emprendimiento.La primera capacitación se realizará este miércoles y el tema central será la fotografía, un aspecto fundamental para tener en cuenta al momento de promocionar un producto.. Apuestan a varios rubros y entreEn ese sentido, se pueden establecer tres categorías de emprendedores: los Junior, que son aquellos que se encuentran en la etapa de prueba; Incubadora, es el momento en el que el emprendedor define y determina su producto; y Premium, se trata de una categoría que experimenta en nuevos terrenos.Por el momento,Martín Maslein, contó aque "nosotros somos apicultores y decidimos darle valor agregado a nuestros productos para fortalecerlos. En la cooperativa somos siete y nos distribuimos en diferentes áreas. Por ahí lo que no podía hacer uno sí lo podía hacer el otro, por eso decidimos juntarnos".Relató que. Destacó queManifestó que la sequía afecta "muchísimo al rubro" y aseguró que "nunca había visto algo así". Una de las consecuencias más letales es que ya casi no hay plantas y, por ende, flores. Explicó que esperan una lluvia que ayude a paliar la situación.. "Somos uno de los principales productores de miel del mundo y en el país solo se consume entre el 2% y el 5%, pese a todas las propiedades que tiene. Es una cuestión cultural pero también de precios, porque el azúcar tiene una influencia grande", dijo.Expresó que fueron asesorados por la Facultad de Ciencias Económicas al momento de colocar los precios. Actualmente no tienen un lugar fijo sino que participan de ferias, como la de Salta y Nogoyá, el Mercado Periurbano y otros sitios. Asimismo, se dan a conocer por las redes sociales y el "boca en boca".-Conocer en profundidad quién es el cliente, dónde compra, con quien compara calidad, servicio y precio.-Saber cuáles son los costos de la empresa y reducirlos sin afectar la calidad.-Reducir costos de intermediación al mínimo posible.-Ampliar los canales de comercialización.-Evitar diversificarse porque los ingresos no son los esperados.-Analizar las respuestas de los clientes, escucharlos, y registrar los aprendizajes.-No achicarse frente al cliente, y defender su producto o servicio porque está hecho con calidad.-Si necesita contratar personal, tener claro cuáles son las tareas que va a realizar y cómo lo va a remunerar.