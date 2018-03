Caso Pastorizzo: Nahir Galarza estará 12 días más con prisión preventiva

Que sucedió para que una adolescente soñadora fan de Justin Bieber se transforme en la chica fría e imperturbable que los medios de Entre Ríos nos quieren imponer? Y si buscan la verdad? La Violencia de Género es letal. No la escondan. Nunca se borra.https://t.co/BQ1Fj21Dnm pic.twitter.com/2eCgHZAUg3 — jorge zonzini (@JorgeZonzini) 1 de marzo de 2018

Cómo se encuentra la causa

Mientras la estrategia de la defensa de Nahir Galarza está lejos de tener los resultados deseados, su manager mediático Jorge Zonzini ideó una nueva e insólita maniobra en búsqueda de "intentar limpiar" la imagen de la joven acusada de matar a su ex novio Fernando Pastorizzo el 29 de diciembre último en Gualeguaychú."La Violencia de Género es letal. No la escondan. Nunca se borra", completa el mensaje de Zonzini, quien en otras oportunidades había compartido material privado de Galarza para conseguir la aceptación de la gente.El juez de Garantías de Gualeguaychú, Mario Figueroa, hizo lugar ayer a un pedido de la defensa para que Galarza continúe por otros 12 días con prisión preventiva., indica Clarín.El abogado José Ostolaza pidió que la joven continúe detenida por ahora debido a que él debe realizarse una intervención quirúrgica y no podrá estar en la audiencia de revisión de la prisión preventiva que vence el 4 de marzo próximo.Por ese motivo, Galarza (19) seguirá alojada en la comisaría de la Mujer y la Familia de esa ciudad entrerriana hasta al menos el próximo 16 de marzo.Por otro lado, Figueroa rechazó el pedido de la defensa de la joven de practicar una "autopsia psicológica" a Pastorizzo y de ingresar a la cuenta de Facebook del joven.