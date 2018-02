Testimonio del papá de un niño hospitalizado tras trágico accidente de colectivo

Sociedad Imágenes desde el aire del fatal choque de un colectivo en la ruta 18

El siniestro vial ocurrió este lunes a las 6 sobre el puente del Arroyo El Tigrecito, en el kilómetro 105 de la Ruta 18. El colectivo procedente de la ciudad de Iguazú, en la provincia de Misiones, que trasladaba a niños de entre 8 y 12 años pertenecientes a una Escuelita de fútbol, chocó contra un puente en construcción y quedó incrustado en la base de la estructura.varios niños, algunos vendados y con cuellos ortopédicos, acompañados por algunos adultos ingresaron pasadas las 9 al hospital San Roque de Paraná.En la tarde de este lunes,conoció, según me dijo el médico que me dice que no tiene fractura. En ningún momento necesitó asistencia respiratoria. Yo vine con mi hijo, él estuvo conmigo desde el accidente", manifestó a, el hombre, que contó que hace minutos el pequeño que "permanece en terapia intensiva para ver cómo evoluciona" comió un potecito de gelatina.

"Sentí que el colectivo se iba a una carretera diferente, que se hamacaba"

Policiales Identificaron a los tres muertos en accidente de colectivo que trasladaba niños

Consultado respecto a qué recuerda del siniestro vial, Ortíz rememoró: "Había cierta claridad, no sé bien qué hora era. Mi hijo venía del lado de la ventanilla, empezó a estornudar, sentí que tenía frío por lo que le cambié de asiento."., busqué mi documentación personal, mi teléfono, y salí", recordó el hombre que también resultó herido en el accidente y debió ser asistido en el San Martín de Paraná. "Yo tenía un sangrado muy fuerte. Un muchacho me ató la cabeza con una remera, y ahí estuve contenido", acotó.Dijo que al lugar llegó la ambulancia, la policía. "Un hombre que estuvo coordinando la ayuda, vino detrás de la ambulancia y me trajo. En la ambulancia vinieron los heridos más graves. Fui atendido en el hospital San Martín. Esperé la sutura, porque antes de que me hagan ese trabajo atendieron al profesor de educación física que estaba más delicado", aseguró.

"Veníamos bien, hasta que pasó lo que pasó"

Los heridos, internados en el Hospital San Roque:

Hospitalizados en el San Martín, en Paraná:



El colectivo trasladaba al contingente desde Misiones hacia un campeonato de fútbol infantil en Córdoba."Ese era el sueño que teníamos. Íbamos un grupo de chicos, padres, madres, médico, desde Puerto Iguazú. Estábamos todos muy familiarizados; veníamos bien, hasta que pasó lo que pasó".- Maximiliano Ortíz, de 9 años. Presenta traumatismo de cráneo y de abdomen., de 7 años, con traumatismos leves. Está en compañía de su mamá., de 7 años. Tiene heridas y cortes en el mentón., de 7 años. Presenta traumatismos leves. Su mamá está internada en el San Martín., de 32 años. Presenta traumatismo de cráneo, traumatismo en una de sus piernas y en el hombro derecho, además de traumatismo cerrado de abdomen., de 35 años de edad. Presenta traumatismo de cráneo con pérdida de conocimiento, traumatismo en ambos hombros, cervicales y escoriaciones., de 20 años, traumatismo en ambas piernas, en cervicales, en tórax, en cráneo cadera y hombros., de 64 años. Padeció luxofractura expuesta de tobillo izquierdo y en la tarde iba a ser derivada al quirófano., de 36 años, con heridas cortantes en cara y mentón., de 22 años. Presenta traumatismo de cráneo, de tórax y de pierna derecha. Elonce.com.