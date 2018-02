El Carnaval del País arranca febrero con grandes expectativas

Esta noche se vivirá la quinta noche del Carnaval del País, que repetirá el orden de las comparsas respecto a la cuarta noche por no ser puntuable. De esta manera comenzará Ará Yeví que es la última campeona, continuará O' Bahía y cerrará Papelitos.



Desde el área de prensa del Carnaval del País informaron que "es muy bueno el nivel de reservas, las consultas son constantes" y que se "mantiene la promoción de entradas generales a 120 pesos para quienes acrediten domicilio en Entre Ríos".



La quinta jornada de la edición 2018 del carnaval "Ricardo Pereyra", en homenaje al músico fallecido meses atrás, será evaluada por un jurado compuesto por cuatro personas de destacada trayectoria nacional e internacional, que calificarán de acuerdo a los ítems desplazamiento y alegría carnavalera, vestuario, música y carrozas.



En cuanto a la presencia de personajes del mundo del espectáculo, se confirmó que estará a la bailarina y modelo Barby Silenzi, quien participó en el Bailando por un Sueño 2017 y a quien se la conoce por ser la ex novia del cantante El Polaco. Asimismo, visitará la ciudad el vicepresidente de APTRA, Juan Alberto Pini.



El valor de la entrada general mayores para los no residentes en la provincia es de 250 pesos para los sábados 3, 17 y 24 de febrero, mientras que será de 290 pesos el fin de semana de Carnaval: sábado 10, domingo 11 y lunes 12.



Los menores hasta 12 años abonan 60 pesos. La entrada general habilita el ingreso al Corsódromo y la ubicación en las tribunas populares. Si la preferencia es plateas, tribunas de cemento, pullman o sector vip debe abonarse por separado.



Se sumará este sábado la banda de la apertura del Carnaval a cargo de la música oficial: Los chicos de "Boa Samba" junto a una batucada le pondrán toda la energía a la pantalla del canal.



Lo que queda



Febrero: Sábados 3, 17, 24, más el finde largo de carnaval: 10, 11 y 12 de febrero con precios especiales.



ElDía.com.