El gran gesto del Chino Maidana con un amigo en problemas

Venía siendo noticia por sus publicaciones polémicas con armas de fuego, pero en las últimas horas dio la nota con un gran gesto.La vida de Marcos Maidana alejado del boxeo profesional va por un rumbo distendido y de disfrute pleno. Desde ya, no es que se la pasa despilfarrando todo lo que ahorró sino todo lo contrario, invierte y crece.Pero algo que siempre mantuvo el Chino es la humildad. Constantemente se lo ve rodeado de sus habituales amistades y tradiciones que, según reconocen, "lo hace aún más auténtico". Quizás muchas veces por su perfil bajo no se sabe mucho de lo que hace, pero a través de las redes sociales da pistas.Armó revuelo haciendo ostentación de la utilización de armas, que a la postre son parte de un gusto muy particular y que se puede compartir o no, pero ahora la cosa fue bien diferente, porque en su cuenta de Instagram posteó una imagen con mucho sentido emotivo. "Cumpliendo el sueño a un amigo Marcos Andrés Espinosa", escribió.Justamente es un fotomontaje en donde se ve la foto de una casa con paredes de barro y otra de material. Entonces quedó en claro, a través de sus palabras, que le construyó una vivienda digna a su amigo, que no contaba con los recursos para hacerlo.Fuente: La Capital.