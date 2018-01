Concordia: Durante la tarde se produjeron cuatro incendios en simultáneo

Un feroz incendio se registró en la tarde de este viernes en una zona de montes de eucaliptos ubicada en la Autovía 14 y la Ruta 4.Según se informó a, la mayor preocupación fue que se expanda hacia las precarias viviendas de la zona. Hasta el momento no se sabe qué ocasionó el incendio.Por otra parte, Cristián Bravo, sub comisario Bomberos Voluntarios de Concordia, indicó a nuestro medio que durante la tarde "se registraron cuatro incendios en simultáneo, producto de la sequía, que no llueve, la quema de pastizales y de basura, como así también la imprudencia de la gente".En ese sentido, colabora personal municipal, la Policía de Entre Ríos, de Salud, y se solicitó el apoyo a Bomberos de San Salvador, Ubajay, General Campos y Chajarí, dado que también se registran incendios en zona Golf Club.