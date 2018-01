Fotos: Infantiles dieron inicio al Triatlón Internacional de La Paz

Para mayores

Más de 180 chicos de entre 4 y 14 años de todo el país, dieron apertura al 34º Triatlón Internacional de La Paz.Las pruebas de las categorías Infantiles no son de carácter de competitivo, y su objetivo es netamente participativo y recreativo para las promesas del deporte. No se consagran ganadores, ni hubo diferencia en la premiación entre el ganador y el último de cada competencia, recibiendo premios incluso aquellos que hayan abandonado la competencia.: La etapa de natación se corrió en aguas del Río Paraná. Todas las categorías nadaron frente al Muelle del Puerto de La Paz, con una leve corriente a favor. Los chicos nadaron con las máximas medidas de seguridad: guardavidas munidos de torpedos en el agua acompañando a cada uno, personal de Prefectura sobre el muelle munidos de salvavidas, embarcaciones a remo en ambos laterales y lanchas rápidas en la zona externa.: la etapa de ciclismo se corrió en un circuito urbano de la ciudad. Tuvo como partida y llegada el Puerto La Paz; con desarrollo íntegro en calles de la ciudad cercanas al Puerto y con tránsito totalmente cerrado. Fue un trayecto llano con algunas pendientes muy poco pronunciadas y pavimento en buen estado.: la etapa de pedestrismo se corrió en las calles cercanas al Puerto de La Paz. Con desarrollo íntegro por las calles de la zona cercana al Puerto de La Paz y con tránsito totalmente cerrado; recorrido llano con algunas pendientes muy poco pronunciadas y con abastecimientos cada 400 metros.09.00 Hs.: Habilitación de Area de Transición Age Groups o Categorías / Juveniles / Sprint / MTB11.30 Hs.: Cierre Area de Transición Age Groups o Categorías / Juveniles / Sprint / MTB / Paratriathlon14.15 Hs.: Traslado competidores Juveniles/ Sprint / MTB / Paratriathlon rumbo al punto de partida14.45 Hs. : LARGADA Categoría Juveniles/ Sprint / MTB / Paratriathlon desde Puerto Márquez15.20 Hs.: Traslado competidores Age Groups rumbo al punto de partida16.20 Hs.: LARGADA TRIATHLON ESTANDAR (age groups) Varones y Damas desde Paraje Barranca Negra18.00 hs. : CHARLA TECNICA (Briefing) para TRIATHLETAS ELITE y SUB 23 (Club Social, Calle San Martin 850)18.10 Hs.: Tiempo estimativo de llegada del primero de los atletas del Triatlon Estandar20.00 Hs.: Finalización Tiempo Máximo de Competencia Triatlon Estandar23.00 Hs.: " GRAN NOCHE DEL TRIATHLON INTERNACIONAL " ? Entrega de Premios ? Ceremonia de Coronación de los Campeones- Fuegos Artificiales (en Puerto Local)14 Hs.: Habilitación Transición Elite y SUB23 Varones y Damas15 hs: Presentación de atletas y traslado al lugar de salida.15.30 Hs.: LARGADA TRIATHLON INTERNACIONAL ? ELITE Y SUB 23 DAMAS.17.00 Hs.: LARGADA TRIATHLON INTERNACIONAL ? ELITE Y SUB 23 VARONES.16.55 Hs. : Tiempo estimativo de finalización competencia de Elite Damas18.10 Hs. : Tiempo estimativo de finalización competencia de Elite Varones19.00 hs. : CEREMONIA DE ENTREGA DE PREMIOS Elite y Sub 23 (en Puerto Local)19.45 hs.: CIERRE TRIATHLON INTERNACIONAL DE LA PAZ? nos vemos en el 2019