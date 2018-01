Canillita lamenta el cierre de la revista El Gráfico: "Era una tradición"

Este martes se conoció que la revista El Gráfico, una de las publicaciones más emblemáticas del deporte en la Argentina, discontinuará su edición, ya que la empresa que la administraba determinó el cierre de la revista que marcó una era en la historia del periodismo argentino.Fundada en 1919 como una revista dedicada al interés general, luego viró hacia el deporte y se convirtió en una marca registrada. Por sus tapas y sus páginas pasaron las personalidades más importantes del universo del deporte.dialogó con Carlos Maidana, quien desde hace 45 años tiene un puesto de diarios y revistas en la esquina de calles Salta y Nogoyá de la capital entrerriana; el cual lamentó el cierre de El Gráfico y contó que el avance de la tecnología, cambió los hábitos y la gente fue dejando de lado la lectura en papel.Si bien reconoció que la venta de El Gráfico "se había venido abajo" en el último tiempo, señaló que la noticia del cierre "es una sorpresa". En tal sentido, recordó que la revista salía todos los martes y se vendía "muy, muy bien. La gente la esperaba porque no había otra forma de enterarse del deporte".Y señaló que "muchas veces fueron tapa deportistas de Paraná, como la Pulga Ríos, y otros más que hicieron historia en la ciudad".Maidana es consciente de que lo que sucede con El Gráfico está pasando con muchas revistas. "Nosotros tenemos clientes de mucha edad y cuando el ciclo de vida se cumple, la familia, los hijos ya no leen tanto, no buscan los diarios o las revistas, se meten en internet, eligen lo que quieren ver, leer y es mucho más fácil para ellos. Las épocas cambiaron, antes toda la gente leía, disfrutaba de los diarios y las revistas, pero hoy con internet y la televisión la metodología ha cambiado", lamentó.Los puestos de diarios recibieron ayer la última edición de El Gráfico. A Maidana le mandaron sólo cinco ejemplares. "Antes 15 o 20 se vendían y era semanal, ahora de los cinco venderé tres o dos, y los demás lo devuelvo", reconoció. El precio del ejemplar es de 85 pesos, "y no es plata porque cualquier revista de actualidad sale mucho más".Además contó como anécdota que hoy se hizo presente una mujer cuyo esposo, ya fallecido, siempre leía El Gráfico y quiso tener el último número a modo de recuerdo.Finalmente el canillita manifestó que El Gráfico "era una tradición, antes hablar de El Gráfico era hablar del deporte de todo el país, no había otro, y lamentablemente salió el último número".