Tras 10 días de búsqueda, hallaron al andinista que estaba perdido en Bariloche

El andinista Joaquín Santos Rodríguez (28) fue hallado esta tarde con vida luego de permanecer perdido durante 10 días en el cerro Tronador, Bariloche. El joven programador fue encontrado en buenas condiciones de salud por un perro que formaba parte del operativo de salvataje.



La primera foto que se difundió en las redes fue tomada en el helicóptero en que fue trasladado luego de ser encontrado por uno de los equipos de rescate.



Martin Raffo, jefe de la comisión de Auxilio del Club Andino Bariloche, explicó que Rodríguez fue hallado a 300 metros de una picada de la montaña que estaba muy erosionada por el tránsito.



"Me costaba creer que este en tan buen estado. Pero a pesar de no ser un montañista profesional tomó muy buenas decisiones. Me costaba creer que este también porque pasaron muchos días, pero como siempre decimos: salimos a buscar vivos, no muertos", dijo el rescatista.



Según lo que pudo contarle Rodríguez a los rescatistas, en un momento de la escalada se desorientó y empezó a caminar en círculos. Al estar perdido uno de los peligros más preocupante, según Raffo, es deshidratarse.



Sin embargo, Rodríguez administró muy bien sus provisiones. "Cuando lo encontramos todavía tenía comida. Como tenía todo su equipo de montaña dormía en su carpa. Pero estaba muy estresado por haber estado tanto tiempo perdido. Lo pudimos encontrar porque salió hasta un claro donde estaba buscando los rescatistas", concluyó.



El montañista fue trasladado para ser revisado por los médicos. La noticia del hallazgo se mantuvo en cautela hasta que Raffo pudo constatar que se trataba de la persona que estaban buscando. Recién en ese momento se le comunicó a los familiares de Rodríguez que esperaban angustiados la aparición con vida del montañista.