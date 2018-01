A un año del naufragio en el que murió un Intendente y otras dos personas

Tres desaparecidos en el río

El 11 de enero de 2017, una noticia sacudió a toda una región. El entonces intendente de Villa del Rosario, Claudio Baldezari; junto a sus amigos Luis Damián Rigoni, Pablo Fuchinecco, y el guía de pesca oriundo de La Paz, Oscar Gélvez; emprendieron una excursión de pesca en las aguas del rio Paraná, partiendo desde la ciudad de La Paz, en horas de la mañana.Ya en horas de la tarde, y al momento de emprender su regreso a la costa, y de acuerdo a las conclusiones a las que se llegó en los informes forenses, Gélvez sufrió un infarto por lo que perdió el control de la embarcación en la que se trasladaban y chocó una boya de guía de navegación.Como consecuencia del choque, la lancha se hundió tres de las cuatro personas desaparecieron en las aguas, mientras que uno de ellos, logró flotar hasta ser rescatado.Luego del siniestro, tanto Gélvez, como Baldezari y Fuchinecco desaparecieron; a la vez que Rigoni logró flotar algunos minutos, hasta que fue rescatado por otra embarcación que navegaba en cercanías del lugar.En medio de la angustia y la incertidumbre, se inició la búsqueda en el río Paraná y su costa.Dos días más tarde, y tras una intensa búsqueda por agua, cielo y tierra, fue hallado el cuerpo de Gélvez en las aguas del Paraná, cerca de la ciudad de Santa Elena. Horas después, se encontró el cuerpo de Fuchinecco, también en las aguas del mencionado rio, pero en la zona de Piedras Blancas, publicóPasaron varios días, para ser más exactos 18 cuando, el día domingo 29 de enero, el cuerpo del joven intendente de Villa del Rosario, Claudio Baldezari, fue localizado en la zona conocida como 'el islote de los cuarteles' o 'lo de Mesa'.A la tristeza provocada por la muerte de Oscar Gélvez y Pablo Fuchinecco, cuyos sepelios tuvieron un numerosa concurrencia de vecinos, conocidos, familiares y amigos; se sumó días después un velatorio multitudinario en el Centro Cultural de Villa del Rosario, donde se le brindó el último adiós al intendente Baldezari que llevaba dos años de mandato.Luego fue trasladado su cuerpo a la Parroquia 'Nuestra Señora del Rosario' y por último, a su lugar de eterno descanso, en el Cementerio Municipal de Villa del Rosario.Fueron varias las figuras de la política, no solamente del departamento Federación, sino también de la provincia de Entre Ríos, quienes se hicieron presentes en la localidad para despedirse del intendente de 40 años de edad, y padre de dos pequeñas niñas.Incluso horas después de su sepelio, el presidente Mauricio Macri lo recordó a través de la red social Twitter: "Mis condolencias a la familia y los amigos del intendente Claudio Baldezari. Acompaño a Villa del Rosario en este momento doloroso".Meses atrás, se supo que la familia de Pablo Fuchinecco, patrocinada por el Estudio Jurídico Iglesias, quiere investigar las causas que produjeron el accidente, cuyo saldo enlutó a varias familias de Villa del Rosario.El abogado Fabián Iglesias explicó que "para la Justicia, se trató de un accidente. No obstante, la familia Fuchinecco siempre estuvo interesada en conocer más detalles acerca del accidente dado que, en la comunidad siempre circularon diversas versiones. Esas versiones no hacen bien, ya que llenan de incertidumbre a la familia", dijo aPor último, dijo que "que la investigación penal está concluyendo y para la Justicia, salvo que aparezcan testigos que aporten datos certeros, se trató de un accidente. Lo que viene ahora, es una instancia civil".A un año de la desaparición física de quien fuera intendente, el municipio de Villa del Rosario le recordó mediante una publicación en la red social Facebook:(Chajarí al día).-