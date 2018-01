Desde Chile, el hijo de Menem envió un mensaje a los argentinos que lo insultan

A sus 14 años, Máximo Menem Bolocco, el hijo de Cecilia Bolocco y el ex presidente Carlos Menem, emitió una sincera declaración a través de Instagram, para aclarar la relación con su padre.Pese a que no es un usuario muy activo en redes sociales, el adolescente ocupó la cuenta donde tiene más de 23 mil seguidores para desahogarse."Esto va para los argentinos. No tengo nada que ver con mi papá. Con suerte hablo con él y no sé en qué problema esté metido, pero no tiene nada que ver conmigo", señaló través de su Instagram Stories.Y luego agregó: "Créanme, no me puede importar menos, así que todos los comentarios malos de él paren de comentarlos y pónganselos a él porque ya me tiene chato".Máximo nació en 2003 y captó en ese momento la atención de la prensa. Pero sus padres se separaron tiempo después y el niño vive con su madre en el vecino país. A juzgar por las palabras del chico, la relación con el ex presidente argentino es nula y Bolocco ya ha advertido que le ha tocado ser "padre y madre" a la vez.