Incendio destruyó 18 carpas en un balneario de Mar del Plata

El fuego comenzó por causas no establecidas cerca de las 2 en una hilera de 18 carpas del balneario Perla Norte, ubicado a unas 15 cuadras del centro de la ciudad, por lo que debió intervenir por más de una hora personal de Bomberos para sofocar las llamas.Jorge Riccillo, dueño del parador, explicó que "el fuego consumió toda la fila de carpas" y también fueron dañadas las cuatro sillas de cada unidad y las reposeras que los turistas suelen dejar en el lugar.Riccillo expresó sus sospechas de que "se trató de acto intencional, por pura maldad, con la única intención de causar un daño económico", y estimó que la reparación del lugar, que comenzó en la mañana del miércoles, podría demandar más de 200 mil pesos.Y aclaró: "Digo intencional porque le han rociado algún líquido porque prendió fuego de manera muy rápida. Hay seguro pero el tema no pasa por el dinero, sino por el laburo. Uno cuida el balneario y está todo iluminado y algunas personas con maldad, destruyen todo. Da mucha bronca", expresó.El empresario señaló que este mismo miércoles el balneario funcionará de manera normal y agradeció a la "gran solidaridad de los colegas" que acercaron maderas y lonas para reparar las carpas quemadas."Hay gente que odia las carpas y odia a la gente que usa las carpas. Esta es gente de Mar del Plata que trabaja todo el año que no viaja a ningún lado y quiere disfrutar del sol. Más los turistas que vienen. Me tienen podrido que unos pocos nos hagan esto", concluyó Ricillo.El empresario radicó la denuncia en la Comisaría 1 de Mar del Plata, con jurisdicción en la zona.Alberto Gabba, jefe del cuartel central marplatense de bomberos, explicó alque aún "faltan las labores periciales y la tarea investigativa corre por parte de los funcionarios judiciales" para determinar si el incendio fue intencional o no.Otro incendio se produjo, días atrás, a una garita de guardavidas, en la playa Puerto Cardiel.