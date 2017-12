Incrementan patrullajes en el río Paraná y reiteran recomendaciones a navegantes

Recomendaciones para la navegación

Prefectura Paraná informó que a partir de este viernes 15 se llevará a cabo el Operativo "Río y sol", dentro de la jurisdicción comprendida geográficamente entre el kilómetro 570, (inmediaciones Paraje "La Jaula") y el kilómetro 676 (Puerto Piragua) sobre ambas márgenes del Río Paraná. El mismo se extenderá hasta el mes de abril del año 2018.Según se indicó, el operativo tiene por objetivo reforzar la actividad operativa, incrementando los patrullajes con mayor número de medios y personal, con la finalidad de dar respuesta preventiva al aumento de la actividad recreativa y de placer en playas, balnearios y costas del río Paraná.Ante el registro de las altas temperaturas reinantes, y con la finalidad de contribuir al establecimiento de medidas de seguridad preventivas, Prefectura recomendó:-Concurrir a balnearios habilitados y con guardavidas.-Respetar los carteles de seguridad e indicadores de "peligro aguas profundas".-Extremar las medidas de seguridad con menores. No permitir el ingreso al agua de los niños, sin el acompañamiento de un adulto.-Respetar las indicaciones de los guardavidas.-No ingresar al agua después de comer.-Respetar el boyado de seguridad.De la misma manera, Prefectura sugirió a todos los navegantes deportivos arbitrar las medidas de seguridad con respecto a la navegación en aguas del Río Paraná.Por lo expuesto y para minimizar riesgos reiteró la obligación de efectuar el despacho de su embarcación ante su Club Náutico o la Prefectura Naval Argentina, aún si esto no fuera obligatorio ya que facilitaría cualquier situación de asistencia o búsqueda.-Antes de zarpar, avisar al club, guardería, familiar o Dependencia Jurisdiccional de Prefectura, su destino de navegación, itinerario, fecha y hora aproximada de regreso.-Contar a bordo con chalecos salvavidas suficientes para la totalidad de la tripulación. Los menores de edad siempre deben llevarlo colocado. En moto de agua y jet ski, su uso también debe ser permanente.-Tener en cuenta que los elementos de seguridad fueron establecidos a través de experiencia mundial y en alguna situación determinada hasta considerado como el más elemental y/o superfluo, puede llegar a salvar vidas o evitar situaciones de riesgo.-En proximidad de muelles, canales secundarios de acceso a puerto, amarraderos o fondeaderos navegar a una velocidad reducida, tal que no ponga en riesgo las embarcaciones que naveguen próximas, se hallen amarradas a la costa, etc.-Verificar fecha de vencimiento y carga de matafuegos y bengalas de mano.-Evitar navegar en condiciones de escasa visibilidad.-La embarcación debe estar habilitada por la Prefectura Naval Argentina y deberá ir a cargo de personas con la habilitación náutica correspondiente.-La habilitación náutica (carnet) certifica los conocimientos básicos por categoría y es determinante al establecer responsabilidades penales o civiles. Asegúrese de mantenerla vigente, de conducir dentro de las limitaciones que la categoría fija, no permita que conduzcan su embarcación personas sin la correspondiente habilitación mucho menos menores de edad.-Asegúrese de contar a la zarpada con la provisión de insumos y combustible necesario para la navegación prevista con un importante margen de seguridad.-Verificar previo a la zarpada ante el Club Náutico o la Dependencia Jurisdiccional de Prefectura si existe alerta meteorológico vigente, ante lo cual se recomiendo evitar navegar.-Queda prohibido la ingesta de alcohol a toda persona que conduzca una embarcación deportiva y/o de placer.Para quienes realizan navegación a bordo de una embarcación a remo (canoas-piraguas-kayak), deberán permanentemente tener colocado el chaleco salvavidas o dispositivo de ayuda a la flotación, en caso de vuelco, nunca abandonar la embarcación, ya que siempre posee reserva de flotabilidad, navegar siempre cercano a la costa.Recordar que siempre tiene prioridad de paso la embarcación a motor.Verificar antes de zarpar, que cuenten a bordo los elementos de seguridad (Pala o remo de repuesto, achicador o esponja y obtener información sobre el pronóstico meteorológico.-Navegar exclusivamente en horas diurnas y en condiciones hidrometeorológicas favorables.En caso de Emergencias y/o solicitar información (meteorológica, altura de los ríos, etc.) podrá comunicarse con la Prefectura Paraná al(Emergencias Náuticas) o a los teléfonos, o, restringiéndose este para tal fin. Aclararon que si el mismo se encuentra ocupado por modulaciones fuera de estos parámetros, está siendo restringido del uso para quien verdaderamente lo necesita.