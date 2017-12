Homenajeó a tripulantes del Ara San Juan con una pintura en el frente de su casa

Sociedad Inspeccionaron sin éxito dos objetos hundidos a distintas profundidades

Christian Pérez, un vecino del barrio de Pueblo Nuevo de Gualeguaychú que pintó un mural en la puerta de su propia casa con la inscripción. Te pones a pensar en un montón de cosas; en ellos, en los familiares, y en todos los que de alguna manera hacen fuerza para que el submarino aparezca. Este es mi humilde reconocimiento, me salió del corazón", expresó.Su trabajo en el Parque Industrial no fue impedimento para que en las horas libres le dedique tres tardes al mural que luce al lado de la entrada garaje de su casa.. Al menos me gustaría que encuentren el submarino, por la familia, para que puedan llorar en paz a los suyos", enfatizó.Es que Christian no solamente tiene buena mano para la pintura -varios cuadros decoran el comedor- es un verdadero artesano. Helicópteros, barcos y lagartijas de metal son solo algunos de los adornos que cuelgan del techo o descansan sobre el durmiente de las viejas vías del tren que restauró y utiliza como repisa. También trabaja en madera, claro."No son para vender, son un cable a tierra. Me gusta hacer este tipo de cosas cuando tengo tiempo libre" reconoció, al tiempo que sentenció, con la misma impronta que exhibe el ARA san Juan en la puerta de su casa: