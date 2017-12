La última foto de los 44 del ARA San Juan: La tripulación completa del submarino

Los 44 tripulantes del submarino ARA San Juan posaron el 1º de agosto para una foto, subidos al sumergible en la Base Naval de Mar del Plata. Se trata de la última imagen conocida de los marinos, previo a la desaparición del sumergible el pasado 15 de noviembre.La imagen había sido enviada por el suboficial principal Javier Gallardo, uno de los tripulantes del submarino pero recién se conoció en las últimas horas, de acuerdo al diario La Capital de Mar del Plata.La semana pasada se difundieron las últimas imágenes del ARA San Juan previo a su desaparición. Las fotos habían sido tomadas por Nicolás Becerra, hijo de un marino, que fotografió al sumergible mientras viajaba en un vuelo de Aerolíneas Argentinas. Estos documentos fueron entregados a la Armada para ayudar en la investigación.En el último parte la Armada comunicó que se investiga un nuevo punto detectado por el buque oceanográfico Atlantis a 700 metros y que se descartó el que se había detectado a 1000 metros, que se trataba de una "formación rocosa". El vocero de la Armada Enrique Balbi explicó que las detecciones las hizo el Atlantis en su navegación hacia el norte, a través del barrido que realiza con sus sensores en la zona delimitada para la búsqueda del submarino, que es de 4.000 kilómetros cuadrados.El vocero de la Armada también dijo que no se registró ningún indicio de un ataque externo contra el submarino. "No tenemos indicios de un ataque externo, lo único que se sabe es que hubo una explosión y que hubo una falla en las baterías, que después fue subsanada", afirmó.Además dijo que no hay fecha tope para la finalización de la búsqueda y ratificó que no dejarán de buscar al ARA San Juan. Hasta el momento son seis los buques que siguen en el área de operaciones. Esta zona está delimitada a partir de la información con la que se cuenta tras la desaparición del submarino el pasado 15 de noviembre, en dirección hacia Mar del Plata, con el aporte de datos de agencias de control nuclear.