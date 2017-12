Pronostican un verano con menos lluvias que lo normal en Entre Ríos

Sociedad Prevén una temporada estival con incendios y fuertes tormentas en el país

El pronóstico para los próximos días en Paraná:

El Servicio Meteorológico Nacional informó que "se mantiene el enfriamiento del océano pacífico ecuatorial central, si bien no es suficiente para definir una fase fría (La Niña)".y el centro y sur de Patagonia, mientras que podrían ser superiores sobre las provincias del NOA. Habría lluvias normal sobre el resto del norte y noreste del país, Cuyo y extremo sur de Patagonia.Acerca del calor, para Entre Ríos y el resto del Litoral, se estima que serán normales para la época, mientras que serían más altas que lo habitual en Cuyo, Córdoba, La Pampa y oeste de Buenos Aires, provincias del NOA, norte y este de Córdoba, sur de Santa Fe, centro-este de Buenos Aires y Patagonia.Diciembre arrancó deprimiendo las expectativas de normalizar la situación hídrica y volver rápidamente a las tareas de siembra en la región núcleo que peligra, ya que el 70% recibió menos de 10 mm y no hay nuevas lluvias a la vista.El clima dio otra muestra de que el patrón de lluvias ha cambiado y para los próximos dos meses será difícil que los montos de precipitaciones alcancen las esperanzas puestas en el clima.Así lo consignó la Guía Estratégica para el Agro (GEA) de la Bolsa de Comercio de Rosario al señalar que el 70 % de la región núcleo recibió menos de 10 mm y no hay nuevas lluvias a la vista.En este fin de semana, el sistema frontal frío provocó lluvias, pero volvieron a ser muy desparejas y por eso la zona de Hernando, en el centro Cordobés, se destacó en la región central con lluvias de casi 50 mm, pero el 60% de toda la región núcleo recibió menos de 5 mm."Esto no alcanza para destrabar el conjunto de las siembras pendientes. Hasta el jueves 30 de noviembre faltaban 95 mil hectáreas de soja de primera y 880 mil de segunda, por sembrar, ambos cultivos en suspenso por la falta de agua. A esto se suman 200 mil hectáreas, también pendientes, entre maíces tardíos y de segunda", indicó el informe de GEA.Sus técnicos manifestaron que "estamos a días de comenzar el período más exigente de los maíces tempranos, el 10% de los cuadros está entre regulares y malos. Las siembras de segunda están exigiendo mucho más de 20 mm para poder hacerse. Estos hechos encienden la alarma por los efectos de la falta de agua en la región núcleo".Los pronósticos de lluvia vuelven a señalar un ingreso de un frente frío por el sudeste bonaerense con precipitaciones que cubrirían la mitad oriental de la provincia."Aunque este frente puede desplazarse, y esto es aún muy conjetural, podría alcanzar el sur de Santa Fe y Córdoba junto a Entre Ríos, pero con muy poca agua. En el mejor de los casos, y si la circulación de los vientos colabora, entre viernes y sábado podrían recibirse no más de 8 a 10 mm", añadieron.Consideraron que "sería muy importante que haya un restablecimiento de la circulación del noreste para disponer de un tránsito más adecuado de las lluvias. Esto sería un hecho fundamental para que los montos de lluvias vuelvan a acercarse a los valores históricos en los próximos dos meses".