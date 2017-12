Se duplicaron los donantes voluntarios de sangre en Gualeguaychú

Con el objetivo de alcanzar los índices de donantes voluntarios existentes en Cuba, Francia, España o Israel, por ejemplo, hace unos años se planteó en conjunto entre el director Hugo Gorla y el responsable Servicio de Hemoterapia del Hospital Centenario Gualeguaychú, Héctor Castillo una estrategia de externalizar esta área. Esa meta se traduce en resultados que superan las expectativas de los profesionales.El jefe de Hemoterapia enumeró que "hay un incremento en la cantidad de donantes generales, pero también nos interesa destacar dos aspectos: que creció el número de donantes de segunda vez, es decir que vuelven periódicamente, y hay un aumento muy importante de donantes voluntarios, a pesar que aún no llegamos al ciento por ciento, que es el desafío"."Es muy marcado desde hace dos o tres años atrás, cuando teníamos entre un 95 a 97 por ciento de donantes para reposición y sólo un tres por ciento de voluntarios. Hoy contamos con casi un 30 por ciento de voluntarios. A partir de mostrar estos resultados pensamos que podemos acercarnos a ese objetivo de máxima que es un cien por ciento de voluntarios, siempre ofreciendo sangre y plaquetas de la mejor calidad", expuso.Castillo agregó que "el Hospital público es un organismo creíble, confiable y el ciudadano está cambiando a cultura de la donación: aspiramos a que pase a ser un hábito saludable, como ir a un gimnasio, hacer una caminata o cuidar nuestra alimentación. Que se haga una o dos veces por año y para lograrlo estamos inculcando a los chicos de los jardines o las escuelas primarias, con la esperanza que en las próximas generaciones lleguemos a la meta".Un 63.3 por ciento de los donantes ya lo hizo antes; el 31 por ciento tiene entre 31 y 40 años seguido por la franja etaria de 41 a 50 años que representan un 22.2 por ciento de los donantes, donde predominan fuertemente los hombres con un 61.6 por ciento, mientras que las mujeres son el restante 38.1 por ciento.Otro dato significativo es que en octubre de 2016, el 40 por ciento de los donantes que concurrieron al banco era voluntarios."El Banco depende del Hospital y que estemos trabajando separadamente [en la sede de Luis N. Palma 874]respondió hace tres años a la necesidad de tener un mejor espacio de atención y comodidad hacia los donantes por la construcción del Bicentenario. Se decidió mudarnos al centro. Eso nos permitió dotar de un mejor espacio físico y, al salir del ámbito hospitalario, conseguimos más visibilidad y facilitamos mucho el acceso de la gente".Otro aspecto que destacó Castillo es "no mezclar a la población sana con pacientes, es una medida efectiva de profilaxis. Trabajamos por separado pero siempre dependiendo del sector de Hemoterapia, que está subdivida en dos áreas: el manejo de donantes durante la extracción, su proceso y almacenamiento en el Banco; mientras que el acceso del paciente a la transfusión de esa sangre se hace en el Centenario o en los dos de los tres sanatorios de la ciudad a los que proveemos".En ese sentido, valoró que "la idea es poder abarcar tanto la parte pública como privada, ya que entendemos que el Hospital debe marcar los estándares de calidad en medicina y todos los ciudadanos deben tener acceso a la tecnología de última generación y la mejor asistencia".Castillo puntualizó que "en Entre Ríos somos considerados un banco de referencia e, inclusive, estamos a punto de certificar normas ISO9001, como compromiso con la superación permanente del Servicio porque cada transfusión en sí misma es un trasplante de glóbulos rojos, sangre o plaquetas y tenemos los recaudos necesarios para que todos sean exitosos".Desde el Banco Único de Sangre se cumplen con los requisitos "éticos porque manejamos información muy sensible de cada donante y nos interesa que regrese. La única forma que vuelva es que se sienta contenido y respetado. Por eso se hace hincapié en la atención cada vez más adecuada para todos y llegar a la meta de tener un cien por ciento de donantes voluntarios y no de reposición, como es en este momento", describió el Jefe de Hemoterapia e Inmunohematología."Nos centramos en brindar servicio a nuestros adherentes que son el Centenario, Pronto y Jeannot Sueyro. Vale recalcar que cumpliendo los lineamientos de la Ley Nacional de Sangre desde hace tres años el Hospital Centenario es el segundo nosocomio provincial adherido al Registro de Médula Ósea y las estadísticas también aumentaron favorablemente, con el único requisito de donar una unidad de sangre", contó la Técnica en Hemoterapia, Claudia Arteaga."Aumentar los donantes voluntarios se hace con campañas, desde que el hospital lleva adelante este proyecto hizo que la temática sea visible para la sociedad y aumentó la concurrencia", informó Arteaga.Los pacientes se atienden desde las 7, tras la recepción de Eugenia se concreta una entrevista personal con el control clínico, luego se hace la extracción de sangre y se le ofrece un refrigerio para estabilizar su situación hemodinámica."Extraemos casi medio litro de sangre entera por donante, se fracciona en plaquetas, plasma y glóbulos rojos. En el área de Inmunohematología se controla el grupo sanguíneo, los anticuerpos y se hacen otras pruebas de serología por parte de la bioquímica. Si está en orden se gira para después almacenar o distribuir", describe la Técnica Celeste Martínez sobre el proceso.Los donantes pueden ser "personas relativamente sanas, que no hayan tenido por ejemplo hepatitis, entre los 18 y 65 años con un peso superior a 50 kilos, que haya pasado más de un año desde el último tatuaje. Para donar se puede desayunar una infusión azucarada pero sin lácteos o grasas. Además, los análisis de la sangre donde se detectan enfermedades infectocontagiosas se retiran para que el paciente pueda iniciar su tratamiento", manifestó Martínez.Finalmente, Claudia Arteaga remarcó que "donar es una actitud altruista, una caricia al alma porque de una extracción ayudamos a otras cuatro personas".