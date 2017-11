Ofrecen millonaria recompensa por datos de homicida liberado por error

Las autoridades de la provincia de Santa Fe lanzaron una recompensa de un millón de pesos para quien aporte datos sobre el paradero de Joaquín Pérez, un hombre acusado del homicidio en ocasión de un robo que fue liberado por error en la cárcel de Coronda.



Según la Resolución 0287, que se conoció esta semana y fue firmada por el ministro Ricardo Silberstein, la recompensa "se distribuirá entre aquellas personas que aporten datos útiles, relevantes y decisivos" para dar con el paradero de Joaquín Pérez, de quien no se sabe nada desde que el 19 de junio pasado cuando egresó del penal, informaron medios locales.



Pérez fue liberado por haber cumplido tres años de cárcel efectiva por el cargo de "robo calificado", pero las autoridades del penal no tuvieron en cuenta que también está acusado del "homicidio en ocasión de robo" de un comerciante en la localidad de Granadero Baigorria, cerca de la ciudad de Rosario, ocurrido el 30 de octubre de 2014.



En lo que las autoridades consideraron como "un error inadmisible", los directivos penitenciarios no se percataron de la acusación por el crimen instruida por el fiscal Pablo Pinto.



El crimen adjudicado a Pérez es el del comerciante Edgardo Giménez, quien se resistió a tiros a ser asaltado en su local llamado "La casa de la porcelana", situado en San Lorenzo y Alvear, de Granadero Baigorria.



Al menos cuatro delincuentes intentaron asaltarlo y el hombre se resistió a tiros, por lo que se originó un cruento enfrentamiento.



En el tiroteo cayeron Giménez y uno de los asaltantes, identificado posteriormente como Sebastián Alejandro Alba, mientras que tres cómplices escaparon y fueron detenidos dos meses más tarde en distintos operativos.



Los tres sujetos, los hermanos Carlos Andrés y Fernando Daniel D'Angelo, de 31 y 27 años respectivamente, y a Néstor Fabián "Cumbia" Robledo, de 48, comenzaron a ser sometidos a juicio por el hecho el pasado 22 de noviembre.