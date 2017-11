Un corazón para Pietro: Espera urgente un trasplante por una dolencia cardíaca

¿Qué es la enfermedad de Kawasaki?

. Desde el 13 de noviembre está internado en el Hospital Italiano -en terapia pediátrica - por una extraña dolencia cardíaca.Hace un mes, Pietro comenzó a sentirse mal pero los médicos del Sanatorio de la Trinidad Mitre, de Capital Federal, donde fue llevado de urgencias, no comprendían qué era lo que tenía y le diagnosticaron cardiopatía dilatada. Sin embargo, cuando se agravó su estado, lo trasladaron al Hospital Italiano, donde le"Dejaron pasar bastante tiempo para que le dijeran los que realmente tenía. Hace una semana que nos enteramos que tenía la enfermedad de Kawasaki y necesita un trasplante de corazón urgente", contó a, Johana Romero, la madre de Pietro.A raíz de su gravísima situación,Sus familiares iniciaron una campaña en redes sociales bajo #UNCORAZONPARAPIETRO, que se viralizo.La enfermedad de Kawasaki es una enfermedad en la que hay inflamación de los vasos sanguíneos. Se diagnostica generalmente en niños pequeños, menores de 5 años, pero los chicos mayores y los adultos también pueden tener esta enfermedad.El síntoma principal de la enfermedad de Kawasaki es una fiebre que dura por lo menos 5 días. Otros síntomas principales son el enrojecimiento de los ojos, erupción en los labios y la boca, manos y pies hinchados y rojos, y ganglios linfáticos inflamados.La causa todavía no se conoce, pero se cree que puede ser debida a infecciones por un virus y a factores genéticos de la persona. No se pasa a otras personas y no es heredada.Normalmente cuando se trata a tiempo no hay problemas en el futuro. En algunos casos, hay complicaciones de la enfermedad y el corazón es afectado. En estos casos, el pronóstico de la enfermedad depende de la gravedad de los problemas del corazón.