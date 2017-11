Se viene una semana de verano: Cómo estará el tiempo en la zona

¿Cómo seguirá el tiempo?

El sábado, y especialmente este domingo, tuvieron temperaturas por encima de los 30 grados y muchos aprovecharon, para acercarse al río o disfrutar de la pileta. Pero eso no es todo. El Servicio Meteorológico Nacional, anticipa que en los próximos días el calor continuará.Todavía no se cumplen dos meses de primavera, pero el clima de verano llegó a la capital entrerriana para quedarse durante varios días. Con 36,1 grados de máxima a las 14.50, el domingo estuvo candente para estar en Paraná y muy agradable para pasarlo junto al río o pileta.Para el martes, el Servicio Meteorológico Nacional pronostica una máxima de 35 grados y una mínima de 12. El cielo amanecerá despejado y algunas nubes dirán presente durante la tarde.Sin embargo, parece que el jueves dará un respiro : si bien la temperatura tocará los 27 grados, estará nublado y algo ventoso.El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que desde el viernes la temperatura volvería a subir para regalar un nuevo fin de semana de verano.¿Y las tormentas? De acuerdo a distintos pronósticos extendidos, no se esperan al menos hasta los últimos días de noviembre.