Intimaron a una citrícola de Chajarí tras denuncia por contaminación ambiental

Desde hace algunos años, vecinos de Colonia Belgrano reclaman por los olores nauseabundos y los peces muertos que aparecen en el cauce del arroyo Las Alpargatas -punto hídrico que nace al oeste de la Autovía 14 y que alimenta luego al Arroyo Mandisoví para desembocar en el Lago de Salto Grande-, y que pasa cerca del Parque Industrial de Chajarí.



Finalmente, después de una lucha que encabezaron propietarios de campos de la zona desde el año 2009, el pasado lunes el Consejo Regulador del Uso de Fuentes de Agua convocó a una reunión que se desarrolló en la capital provincial donde fueron citadas las partes interesadas.



A la misma se presentó Néstor Marsilli, quien es propietario de un campo por donde cruza un zanjón/arroyo que se conecta a 100 metros con el arroyo Las Alpargatas, el gerente de la empresa Citrus El Carmen SA y un ingeniero especializado en cuestiones ambientales, pero no hizo lo propio el municipio de Chajarí, quien también había sido citado.



En este marco, Marsilli explicó: "En 2009 comencé con la primera denuncia a Medio Ambiente de la provincia porque el municipio no me tomó la denuncia porque me dijeron que el ejido no correspondía. Nunca tuve respuesta, si bien tomaron una muestra, nunca obtuve respuesta".



"La contaminación viene del área industrial, el intendente anterior me lo ha negado y desestimó la muestra que presente con recursos de otro lado, pero ahora el gobierno provincial admitió que la contaminación viene por ahí", agregó.



El damnificado señaló que "cuando pasa dos o tres días sin lluvia el olor es insoportable, en verano es imposible sentarse afuera de la casa que está a 100 metros por el olor nauseabundo. Y la escuela 12 también sufre los inconvenientes, que en la actualidad no tiene el agua potable de lo cual uno no tiene la confirmación química de que sea a consecuencia de esto, pero sabemos que es así por lo cual también lo presentamos dentro del recurso de amparo".



Ese recurso al que se hace mención fue presentado en el año 2015, "la municipalidad contestó que el área industrial estaba controlada, que podría venir por la materia fecal de los animales o por el lago, por lo que la jueza desestimó el recurso", recordó Marsilli.



Finalmente, a través de este último encuentro, "la empresa reconoció la contaminación y fue intimada a que en un plazo de 30 días entregue un proyecto de plan de obra para una planta de tratamiento de desechos", puntualizó el denunciante, quien calificó al encuentro como "altamente positivo", publicó Chajarí al día.