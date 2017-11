Susto en Bahía Blanca por un "tornado" que fue una falsa alarma

Un automovilista tomó su celular y registró el momento. Resultó ser la cola de una tormenta sin potencia.



"Esa nube, que se formó con bastante energía, no tuvo la potencia suficiente para formar un tornado, pero fue un proceso de ese tipo", explicó desde el Conicet Bahía Blanca el licenciado en Ciencias de la Atmósfera, Carlos Sotelo.



El especialista señaló que ese tipo de fenómenos "vienen acompañados de ráfagas importantes de viento que en este caso no tuvimos, por lo que fue algo muy particular y sorprendió a la gente".



Sotelo explicó además que "Bahía Blanca se caracteriza por el viento", pero reconoció que la formación de esa nube "no es habitual en esta época del año".



