Píparo, tras el asesinato de Abril: "No hay inocentes en la cárcel"

Carolina Píparo, diputada electa por "Cambiemos" en la provincia de Buenos Aires, estuvo este lunes en "Intratables" pro América TV, donde se debatió sobre las penas en las cárceles tras el asesinato de la joven Abril Bogado, después de que se conociera que el juez Nicolás Villafañe permitió en su momento la salida anticipada de prisión del principal acusado: "Pepito".



La diputada electa recordó el momento en que fue baleada en una salidera bancaria de 2010, en La Plata. En ese episodio Píparo, quien se encontraba embarazada, perdió al bebé, Isidro. "A mí me ejecutaron. Vinieron a matarme a mí ya teniendo el motín. Fue un daño por el daño mismo".



"No hay inocentes en la cárcel. En mi caso están procesados, pero no tienen condena firme", señaló en diálogo con Santiago del Moro.



"El gran replanteo es de la Justicia, no del poder legislativo. Posemos la mirada en quienes imparten la ley, ese es el gran debate", entendió.