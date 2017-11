Promueven la actividad física para prevenir y reducir la obesidad infantil

En el marco del Plan de Prevención de la Obesidad Infantil llevado adelante por el Ministerio de Salud, se desarrolló una actividad de promoción de hábitos saludables (con énfasis en la actividad física y la alimentación saludable) dirigida a los chicos en etapa escolar, ya que son uno de los grupos etarios que presentan mayor crecimiento de esta epidemia en nuestra provincia.



La jornada, que tuvo lugar en la Plaza Mansilla de la capital provincial, contempló desde postas de mini atletismo, juegos referidos a alimentación saludable y juegos cooperativos, a una clase de zumba para chicos y charlas de los profesionales (nutricionistas y profesores de educación física), teniendo siempre una impronta lúdica para generar interés en los chicos.



La ministra de Salud, Sonia Velázquez, expresó: "Es una actividad muy sentida, donde incorporamos el componente de alimentación saludable, actividad física y buenos hábitos". La funcionaria expresó que se busca "plantear la consigna de salud en movimiento, utilizando nuestros espacios públicos y también articulando entre Educación y Salud con esta consigna para trabajar por una comunidad saludable, poniendo el énfasis en la prevención de las enfermedades crónicas no transmisibles, y comenzando desde el ámbito escolar".



En ese sentido la coordinadora de Prevención de Enfermedades Crónicas no Transmisibles, Soledad Garcilazo, explicó que el objetivo de la jornada fue "fomentar un estilo de vida activa, saludable, y propiciar que los docentes puedan trabajar con esta temática en las aulas".



Sobre este trabajo junto al ámbito educativo, Garcilazo manifestó: "Desde el Ministerio de Salud tenemos un abordaje de la obesidad infantil en el que en una primera etapa se dictó un curso de capacitación a docentes, con el que se formaron 1500 profesionales en educación alimentaria, nutricional y actividad física, que fue muy exitoso y se va a replicar el año que viene".



La premisa era que quienes realizaran la capacitación tuvieran herramientas para utilizar en el aula e incorporar los contenidos relacionados a la promoción de estilos de vida saludable en las diferentes materias.



Estas acciones tienen como mira lograr que en el mediano plazo se puedan implementar exitosamente kioscos saludables en los establecimientos educativos. Garcilazo explicó: "Se ha visto en experiencias de este tipo, que si no hubo una educación previa, por más que se ofrezca una opción por un alimento saludable, los chicos no lo eligen"



Es por eso que primero se hace un trabajo previo de sensibilización, de capacitación a los docentes y con acciones de promoción con los chicos, para luego trabajar con las escuelas específicamente en la implementación de los kioscos.





Implementación de la estrategia en las aulas



A su turno la maestra Sandra Gómez, de la Escuela Ernesto Bavio, explicó que se busca incorporar lo relacionado con nutrición desde Ciencias Naturales, "pero también en matemática porque, por ejemplo ahora que estamos trabajando fracciones, lo relacionamos con el tema de la comida lo que nos da pie para trabajar cuestiones sobre alimentación; también los profesores de educación física, que además de promover la actividad siempre les recomiendan beber agua y comer frutas, así que se trabaja en general desde todas áreas"



Por su parte Adriana del Prado, maestra de la misma institución, señaló que "en muchos chicos se observa un interés por cambiar ese tipo de hábitos; se ve en el caso de la actividad física, que la gran mayoría de los chicos realiza actividades deportivas y en los clubes también les enseñan y recomiendan seguir una dieta saludable, así que el mensaje se refuerza desde diferentes ámbitos".





Líneas de acción para la prevención de la obesidad infantil



Garcilazo explicó que el plan de prevención de obesidad infantil tiene diferentes líneas: una de ellas es la promoción (en la que se encuadran actividades como la desarrollada en Plaza Mansilla y las campañas de comunicación para poner estos temas en agenda pública, dar a conocer que es una enfermedad y los beneficios que tiene para la salud mantener un estilo de vida saludable).



Otras líneas son de capacitación, donde ya se hizo el curso virtual para docentes del nivel primario de toda la provincia, donde se abordó el tema de educación alimentaria, nutricional y actividad física en las escuelas. La idea es continuar con este curso el año que viene y luego sumar el nivel secundario. Finalmente una tercera línea encarada tiene como eje incentivar la lactancia materna, para la cual se está trabajando coordinadamente con Maternidad e Infancia.



Además para el próximo año se está planificando la implementación de un componente relacionado a capacitación a los equipos de salud para el abordaje de la obesidad infantil. (APF)