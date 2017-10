Foto: Ofrecen sueldos de $ 57.000 pero no consiguen médicos en Neuquén Crédito: Diario Río Negro

La falta de profesionales en el sistema público de salud es un problema acuciante. El gobierno de la provincia de Neuquén desplegó una campaña de captación por todo el país y ofrece una bonificación a quienes se radiquen. Aun así no logra solucionarlo.



Los médicos que trabajan en los hospitales entienden que el déficit no sólo es la pauta salarial, sino a las condiciones laborales.



La crisis cobró magnitud luego de que el hospital Centenario de la capital provincial se quedara sin servicio de pediatría, a mitad de año.



Susana Filipponi, directora provincial de Recursos Humanos de Salud, señaló: "Son 48 especialistas en pediatría con los que nos hemos contactado, de los cuales una médica nos dio el ok para empezar, pero a último momento nos dijo que no se animaba a comenzar sola. Quiere que por lo menos busquemos otro pediatra para poder ser dos en Centenario".



Indicó que "siete candidatos tienen el interés para arrancar en el 2018, de los cuales tenemos que retomar con ellos en diciembre".



A los profesionales que se instalen se les otorga una ayuda económica para el alquiler de vivienda, aparte del salario.



"Lo que les da miedo es que siempre estamos posicionados como una provincia muy cara, estamos todos al valor del petróleo, cuando no es el que toda la provincia tiene. Eso es lo que les da un poquito de miedo, la mayoría de la gente que por ahí ha aceptado venirse es porque le gusta la tranquilidad y el estado de los hospitales", manifestó Filipponi.



Mariana Casullo, jefa de internación de Pediatría del hospital Castro Rendón, participó en las reuniones con autoridades de Salud en las que se planteó la urgente necesidad de cubrir las vacantes.



Aseguró que el déficit se debe "principalmente el alto costo de vida de la provincia. El sistema de salud era tentador porque te ofrecía casas y esas casas se fueron vendiendo en los años del sobischismo. Un profesional que recién se inicia tiene que pagar un alquiler arriba de los 14.000 pesos. El sistema de salud no es atractivo".



Agregó: "cuando se cerró Centenario se sobrecargó a todos los hospitales, se perdieron 16 camas, eso para nosotros genera mucho caos. Lo que veo es que en los últimos años la política es cubrir guardias y no importa en qué condiciones el profesional tiene que estar. No le estas dando ni satisfacción, ni capacitación y tenés que hacer guardias para sostener el sueldo".



Las áreas críticas son: medicina general, ginecología y pediatría. El decano de la facultad de Ciencias Médicas de la UNC, Miguel Ángel Vera, afirmó que el aspecto económico "es muy importante" a la hora de elegir las especialidades.



"Esto es multifactorial o multimotivacional. Por ejemplo en medicina general ir a donde no hay mucha tecnología, no hay infraestructura de educación para los chicos, o que el mismo sueldo está en la zona metropolitana y en el interior influye", sostuvo.



Necesitan 100 profesionales. Ofrecen 10.000 pesos es la ayuda económica para destinarla al pago de un alquiler y 57.000 pesos es el salario que percibirán los médicos. El régimen incluye cinco guardias de 24 horas, explicaron las autoridades.