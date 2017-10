Ató un perro a la moto y lo arrastró varias cuadras

Un hombre ató a un perro a su moto con una soga y lo arrastró por varias cuadras de la localidad bonaerense de Quilmes. Un joven que vio la situación lo interceptó con su auto y varios vecinos lo increparon. El animal tuvo que ser curado, ya que tenía las patas lesionadas por el asfalto.El conductor de la moto ignoró los gritos de las personas que lo veían circular con el perro atado. En la intersección de Belgrano y Calchaquí fue interceptado por el auto que manejaba un joven. Según el relato del automovilista, el hombre dio una explicación confusa. Dijo que lo llevaba de esa manera porque el perro no quería subir a la moto y que lo acababan de regalar sus ex dueños porque había mordido a un nene.El conductor del auto finalmente se llevó al can a su casa para curarlo hasta encontrarle una familia. "Duerme como loco... y es un pancho... muy lindo.. lástima no puedo tenerlo pero tiene casa hasta que encuentre al dueño o a un dueño", publicó en su cuenta de Facebook.