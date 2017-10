Los Mapuches sobre el cuerpo hallado: "Hace dos o tres días no estaba"

El cuerpo apareció enganchado entre ramas a 1500 metros de la Pu Lof Cushamen, donde desapareció Santiago Maldonado el 1 de agosto de este año, tras una brutal represión de Gendarmería, ordenada por el -recusado y separado de la causa- juez Guido Otranto.En declaraciones radiales, la vocera de la Pu Lof Soraya Maicoño explicó que el cadáver estaba en "un lugar bastante transitado, se hubiera visto" y recordó que los buzos no lo hallaron en los rastrillajes.Soraya Maicoño, vocera de la Pu Lof, denunció que al cuerpo encontrado este martes lo "plantaron" y reveló que "hace dos o tres días no estaba"."A eso de las 12.30, 1 aparece uno de nuestros lamien gritando que plantaron un cuerpo, nos llamo el juez Llegal y nos muestra, claramente desde arriba de una loma, a unos 50 o 70 kilómetros río arriba de donde nosotros dijimos que se lo hacían llevado a Santiago, que rastrillamos varias veces", explicó a radio Rivadavia."Decimos plantaron un cuerpo porque uno se paraba desde una loma y podía verlo claramente", argumentó Maicoño. "Decididamente no estaba para los buzos que hicieron los rastrillajes anteriores", recordó."Es un lugar bastante transitado, se hubiera visto", siguió la vocera quien declaró: "Si vos vivís ahí, lo notás". Y siguió: "Teniendo en cuenta que el río subió, apareció ahí nomas de la orilla, lo hubieran visto antes".