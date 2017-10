Futbolero de ley: El Papa y un "guiño" a la Selección, antes del partido

Jorge Bergoglio ya lleva más de tres años sin pisar suelo argentino. Más precisamente desde el 13 de marzo del 2013, cuando fue elegido para suceder a Benedicto XVI y se convirtió en el Papa Francisco. Sin embargo, nunca rompió los lazos con su patria. Y muchos menos con todo lo relacionado al fútbol.Fanático de ley, el Sumo Pontífice siempre se hace un hueco para mantenerse informado de lo que sucede con su querido San Lorenzo. Y también con la Selección. Es habitual verlo recibiendo a distintas personalidades de distintos ámbitos pero su cara de felicidad es indisimulable cuando se trata de estrellas del deporte.Quienes visitan el Vaticano saben que hablarle de fútbol es una de las llaves para conseguir su atención. Y eso fue lo que hace horas hizo un grupo de argentinos, que al verlo pasar delante suyo comenzó a gritarle y a recordarle la importancia del partido que este jueves la Selección disputará ante Perú.Aunque el automóvil en el que se trasladaba nunca se detuvo, Francisco igual se las arregló para devolver la plegaria con un gesto de apoyo. Obviamente, él no estará en la Bombonera. Pero si Messi y compañía no tienen una noche iluminada, no está de más contar con la mano de Dios... o del Papa.¡Mirá el video!