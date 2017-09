Profesor dio clases con los mellizos de su alumna en brazos

La imagen de un profesor que dio clases con los hijos mellizos de una de sus alumnas en brazos se viralizó en la web y generó ternura a cientos de usuarios que aplaudieron su gesto.Se trata de José Luis Cañote, quien desarrolla su tarea en la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino, en Tucumán.La estudiante, Mariana Núñez, no tenía con quién dejar a sus hijos, por lo que decidió llevarlos al aula."A la media hora más o menos, la hija tenía hambre. La madre comenzó a darle la mamadera y dejó de tomar notas. La asistente de cátedra, Laura Brito, hizo que le diera a ella la bebé para que pudiera seguir tomando notas, y la sacó del aula", relató ael docente."El otro bebé estaba tranquilo. Al ratito se puso a hacer ruiditos. Me pareció normal que lo pudiera cargar, porque no podía estar la madre teniéndolo porque dejaba de tomar nota", agregó.Cañote también comentó que le dijo a sus alumnos que eso le parecía "una actitud normal", y no lo calificó como algo extraordinario, sino que "más bien lo extraordinario es que la madre, a pesar de tener los dos niños y el trabajo que tiene, venga a clases".La joven, en tanto, destacó: "Los mellis son muy tranquis. Fue una linda experiencia. Es un excelente maestro".