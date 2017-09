Paranaense contó cómo vivió el sismo en México: "Todo es cuestión de segundos"

Internacionales Emotivo rescate de un perro entre los escombros de Ciudad de México

México volvió a temblar con fuerza por segunda vez en dos semanas, ya que hubo un sismo de magnitud 7,1 que dejó gran cantidad de muertos y desaparecidos. Cabe recordar que el fenómeno se produjo el día en que se cumplen 32 años de la peor tragedia que ha vivido el país: un terremoto que causó cerca de 10.000 personas fallecidas.En Distrito Federal se encuentra Fabricio Godoy, un paranaense que, en diálogo con, contó cómo vivió el suceso y otros similares.pero él estaba durmiendo, por lo que contó que, aseguró.No obstante, él ya estaba preparado: tenía su celular y billeteras a mano. El resto, comenta, "no es indispensable". En ese sentido, indicó queAfortunadamente en mi barrio no pasó absolutamente nada, pero la ciudad es un caos. No fue como el sismo del ´85 pero fue feo".Si bien tenía conocimientos sobre qué hacer, admitió que