Acertó los resultados del Prode y ganó casi 5 millones de pesos

El pozo del Prode, que se encontraba vacante desde fines del mes de junio acumulado desde entonces una cifra cercana a los 5 millones de pesos, quedó en manos de un marplatense.



La noticia fue conocida ayer por el titular de la agencia La Favorita, a quien desde Lotería le informaron oficialmente que uno se sus clientes había logrado acertar los resultados de los 14 partidos de fútbol de la última fecha.



"Esta persona ganó $4.938.879", le explicó José Martínez Dellepiana, quien tiene a su cargo el local ubicado en avenida Jara 1329.



Según el agenciero la cifra es una de las más grandes otorgadas por el Prode en los últimos años, debido a que desde hacía tiempo no se registraba ningún ganador, provocando que se pozo se acrecentara.



Martínez Dellepiana aseguró que este es el mayor premio vendido por su agencia desde que explota el comercio, desde hace 3 años.



"El mayor premio que yo había vendido hasta ahora fue de 500 mil pesos, en un sorteo de quiniela", recordó.



El agenciero aseguró no saber quién fue el afortunado ganador del Prode, pero cree que por el perfil de quienes actualmente participan de este juego podría ser "una persona muy joven".



"Hoy hay muchos juegos que antes no existían como el Telekino, el Loto, o el Quini, así que el Prode no tiene el mismo auge que en el pasado. Pero los que más juegan generalmente son futboleros, gente relativamente joven de entre 18 a 30 años y algunas personas algo más grandes, que copian siempre el mismo 'dibujo", comentó. (La Capital de Mar del Plata)