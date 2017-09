Más de 20 intoxicados tras un evento en hotel de Capital Federal

Foto: Ilustrativa

Las personas afectadas debieron ser trasladadas por el SAME a diversos hospitales. La intoxicación se habría producido por la ingesta de mariscos durante una actividad en el hotel.



El titular del SAME, Alberto Crescenti, afirmó en diálogo con un canal de noticias que "se hizo un operativo conjunto con la Policía de la Ciudad y la Prefectura Naval Argentina en el que se asistió a 23 personas que presentaban vómitos y otros síntomas claros de intoxicación y que fueron derivadas a los hospitales Argerich, Rivadavia, Fernández y Pirovano".



"Dentro del menú que todos los pacientes mencionaron están los mariscos y creemos probable que esa haya sido la causa de la intoxicación, aunque resta comprobarlo con los análisis correspondientes", añadió Crescenti.



Desde el ministerio de Salud informaron que el SAME acudió al hotel y que, de las 23 personas asistidas, 13 fueron trasladadas por ambulancias del SAME a los hospitales Fernández (3), Rivadavia (2), Pirovano (2), Argerich (5), y Clínica Los Arcos (1). Ambulancias de Swiss Medical trasladaron 1 paciente al Sanatorio Otamendi, 1 paciente al Sanatorio Güemes, 1 paciente al Hospital Rivadavia y 1 paciente al sanatorio Arcos.



Todos los pacientes son mayores de edad y otras seis personas fueron atendidas en el lugar sin necesidad de traslado.

Cronista.com.