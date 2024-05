Docentes se movilizaron “para visibilizar los problemas de la educación pública”

Docentes nucleados en Agmer, profesores universitarios agremiados en Agdu y Conadu Histórica, además de integrantes de sindicatos de estatales, partidos de Izquierda y movimientos sociales, se movilizaron este jueves a Casa de Gobierno en Paraná, en el marco del paro nacional docente al que convocaron Ctera y CGT.“La adhesión al paro es de más del 90% en toda la provincia, porque es la única forma que nos deja el gobierno nacional para hacer visibles los problemas de la educación pública a partir de las decisiones que toma el presidente Javier Milei”, fundamentó ael secretario general de Agmer, Marcelo Pagani.Y agregó: “Se cumplen hoy 36 años de la histórica marcha blanca, a partir de la que conseguimos muchísimo para trabajadores y alumnos. Pero Milei y sus políticas significan un retroceso muy importante para todas esas conquistas; por eso estamos en la calle, para plantear la convocatoria a gobernadores, diputados y senadores nacionales para ponerle freno a las políticas de un presidente que no quiere Estado y tampoco, educación pública”.En tanto, el secretario general de ATE Entre Ríos, Oscar Muntes, completó: “La lucha de los docentes también es nuestra, la sentimos como propia, porque la única forma de resolver esta situación es con la unidad de los trabajadores y el pueblo argentino”.“Le decimos al presidente, al gobernador y a los legisladores que tienen la responsabilidad de votar para que no sea la ley Bases, porque el pueblo argentino necesita urgente un cambio de rumbo, un plan económico para recuperar la actividad económica y sacar al pueblo argentino de la frustración”, destacó.Y sentenció: “Si es necesario, vamos a movilizarnos todos los días porque la unidad de los trabajadores llevará al éxito que nos planteamos como pueblo; si no cambian, vendrán muchas marchas más y serán más masivas”.“Es un día de lucha nacional, de paro docente y no docente en defensa de la universidad pública y reclamando por nuestros salarios, que están por debajo de la línea de la pobreza; reclamamos un presupuesto acorde para funcionar y defendiendo el derecho a la educación, en unidad con organizaciones sociales y movimientos populares porque la universidad no es ajena al hambre y el sufrimiento del pueblo”, sumó Nadia Ahumada de Agdu.Para la representante de los docentes universitarios, las medidas de fuerza son “una forma de resistir y construir una alternativa a este gobierno que quiere hambrear al pueblo y llenar los bolsillos de los ricos; y también trabajamos para frenar la ley Bases, terminará de entregar nuestra patria”.