UPCN se reunió con el Secretario de Finanzas por el “Presupuesto Base 0”

Integrantes de la comisión directiva del Sindicato fueron recibidos este miércoles por el Secretario de Presupuesto y Finanzas de la provincia, Uriel Brupbacher, a quien le plantearon dudas en relación a los alcances del Presupuesto Base 0. La Secretaria Adjunta, Carina Domínguez, sostuvo que “hay que analizar esta idea y por qué quiere hacerse así”. Además, advirtió que “si ninguna provincia aplica este concepto, habría que tener cuidado porque podemos equivocarnos”.



“Al debate hay que darlo. Desde UPCN haremos todos los aportes que consideremos necesarios para proteger a los trabajadores”, expresó Domínguez al finalizar el encuentro, que se desarrolló en el Ministerio de Economía. Y sostuvo: “Esta es una oportunidad para ver si este Gobierno tiene vocación y habilidad para el diálogo, porque cambiar el concepto para elaborar el presupuesto, después de tantos años que venimos manejando la misma metodología, implica discutir absolutamente todo y tomar decisiones respecto a lo que va a quedar y lo que se va a modificar”.



“UPCN solicitó marcar el lugar que los trabajadores tendremos en esta discusión. Nadie va a defender lo que nosotros, los trabajadores, no defendamos. Y queremos ejercitar un rol importante dentro de este tema”, subrayó, además.

Luego señaló que entre los trabajadores hay “mucha preocupación e incertidumbre sobre lo que pueda pasar”. Por eso requirió saber “si avanzar en este cambio va a afectar a los organismos o a los trabajadores” y remarcó que “es necesario que el Gobierno deje bien aclarado que esto no significa ajuste”.



También planteó la inquietud por la aplicación en el sector estatal de un concepto de la actividad privada. En ese orden, consideró necesario evaluar la idea de Estado en el actual contexto. “No vamos a rechazar pero tampoco apoyar. Hay que analizar esta idea y por qué quiere hacerse así”, expresó al respecto.



Durante el encuentro, Brupbacher explicó que el objetivo de aplicar el concepto de Base 0 supone “discutir todo” para hacer un presupuesto “más eficiente”, al tiempo que aclaró que “no necesariamente” implica achique, la disolución de organismos o una reducción de la inversión que se hace actualmente. “Es reformular programas, definir cuáles continúan y cuáles se modifican para hacer al presupuesto más eficiente. No es una cuestión de recorte”, afirmó. En el mismo sentido apuntó: “No implica reducción de personal sino redefinir la política de los Ministerios”.



En relación a la instrumentación de este modelo de presupuesto en otros lugares del país, Brupbacher comentó que hubo un intento de hacerlo en la provincia de Santa Cruz, pero fracasó. Al respecto Domínguez advirtió: “Si ninguna provincia lo tiene, habría que tener cuidado porque podemos equivocarnos”.

Por último, se acordó llevar adelante una instancia de capacitación para trabajadores, para lo cual UPCN coordinará una reunión con el Director de Presupuesto, Hugo Zubillaga.