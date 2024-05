Para el secretario de Culto, los hijos de divorciados tienen problemas escolares

Contra el divorcio

Tras ser fuertemente repudiado por sus polémicos dichos en contra de las leyes del divorcio, el aborto y el matrimonio igualitario, el secretario de Culto de Javier Milei, Francisco Sánchez, se pronunció una vez más en contra de los derechos adquiridos, los que según él “pervierten a nuestros hijos”.En este sentido, en el marco del encuentro conservador “Europa Viva 24″ en España, el ex legislador aseguró que hay “estudios serios” que demuestran que un 30% de los “chicos que son hijos de familias separadas sufren trastornos de ansiedad” y “tienen rendimientos (escolares) 25% inferior respecto de hijos de familias consolidadas”.El pasado sábado, Sánchez se presentó en la convención organizada por el partido ultraderechista Vox en Madrid. Allí, quien ejerció como Diputado por Neuquén entre 2019 y 2023 brindó un discurso en el que rechazó abiertamente las leyes de divorcio, matrimonio igualitario y aborto legal en Argentina, normas que afecta a la tasa de natalidad y “atentan contra los valores tradicionales”, según sostuvo.Pese a la lluvia de críticas y repudio que recibió, este miércoles el funcionario redobló la apuesta en diálogo con Radio Mitre y se basó en “estudios serios” para graficar que “cerca del 30% de los chicos que son hijos de familias separadas sufren trastornos de ansiedad, y los hijos de familias separadas tienen rendimientos (escolares) 25% inferior respecto de hijos de familias consolidadas”.“Eso fue destacado en su momento, y muchos se reían, y hoy lo vemos como una realidad”, siguió Sánchez, haciendo referencia al rechazo que recibió la ley de divorcio en 1980, la cual se aprobó durante la gestión de Raúl Alfonsín en 1987.“Lo mismo pasa con el aborto -continuó- Hoy Argentina tiene un invierno demográfico. Increíblemente Argentina hoy tiene tasas de natalidad similares a las que tiene Corea del Sur y España, dos de los países que han empezado a despoblarse trágicamente”. En esta línea, el secretario de Milei sostuvo que el país “necesita repoblarse”, para lo que es imperativo “no solo pensar en derogar el aborto, sino también tenemos que pensar en medidas que promuevan la natalidad para que la cuestión demográfica vuelva a ser un eje del desarrollo”.Durante su alocución en “Europa Viva 24”, Sánchez cuestionó tanto las leyes del divorcio, como las de la interrupción legal del embarazo y el matrimonio igualitario porque, según lo que explicó este miércoles ante Radio Mitre, “son todas leyes controversiales y que hoy parece que no se pudiera uno ni siquiera expresar respecto de esos temas. A tal punto hemos llegado que quien se expresa respecto de esos temas trata de ser cancelado y es atacado, como lo he vivido yo en estos días”.El ex legislador detalló que no se siente afectado por las críticas, pero “sí es grave para una sociedad que necesita del diálogo, de escucharse, y sobre todo que debe respetar la libertad de conciencia y de opinión”, consideró.Por último, Sánchez también anticipó que buscará derogar la ley del aborto, proceso que ya había puesto en marcha en 2020, cuando la norma fue sancionada y él ejercía como diputado. Sin embargo, aclaró que esto aún no se encuentra en la agenda iniciativa porque “son temas que la sociedad argentina hoy no está preparada para debatir”.“Creo que es un tema que no se trata solamente de la presentación de una iniciativa legislativa sino que se trata de un proceso. Hay que encarar un camino en Argentina para que el aborto se termine. Vemos las consecuencias”, añadió. Fuente: (LosAndes)